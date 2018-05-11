「世大運中國放水」說挨批 呂秀蓮：柯自己講「人家是派二軍」

友善列印
中時

欲參選台北市長的前副總統呂秀蓮稱世大運台灣選手是因中國放水一席話，惹惱網友洗版臉書，呂秀蓮臉書發出聲明，「究竟是默契放水還是政治打壓，應可理性討論或受公評？更何況柯文哲市長對此還回應說：『人家是派二軍』」。

呂秀蓮聲明指出，公共事務討論應該以理性與客觀事實作為前提，如果只採取情緒發言，或動員網軍網民進行「圍魏救趙」式網路癱瘓作為，對於問題本身沒有任何幫助。

呂說，她質疑柯文哲提出「兩岸一家親」的政治立場與道歉的動機，支持柯文哲的朋友應該針對此一主題正面回應，因為這是社會大眾和輿論關注焦點。結果網友卻反以「呂秀蓮指責中國放水，不尊重台灣運動員努力付出」要求呂副道歉，實屬移花接木與轉移焦點的策略。稍有邏輯的人即可理解，「指責中國放水」與「不尊重運動員付出」兩者之間有何關聯？

聲明強調，世大運舉行其間，中國正在天津舉辦全國運動會，因此只派一百多位運動員參加，最終只獲得十七面獎牌，相較上屆光州世大運的七十二多面，猶如天壤之別。究竟是默契放水還是政治打壓，應可理性討論或受公評？更何況柯文哲市長對此還回應說：「人家是派二軍」

聲明表示，柯市長高舉「兩岸一家親」作為穿梭兩岸的前提，最後換來中國的「二軍降格」或「二軍護航」，這就是大家希望看見的？這也是呂副總統質疑「世大運表現好嗎」的原因，這與台灣運動員的付出有何關聯？

聲明指出，台灣民主可貴之處在於言論市場的自由辯論，關鍵在於論述的品質與邏輯演繹。有心人士刻意見縫插針或是泛政治化，最後是否是幫柯文哲的忙，應可受公評。

(中時 )

新北首創「中高齡者職場續航中心… 立院三讀《危老條例》 放寬放款…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。