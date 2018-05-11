「世大運中國放水」說挨批 呂秀蓮：柯自己講「人家是派二軍」

2018年05月11日 14:26 中時 曾薏蘋

欲參選台北市長的前副總統呂秀蓮稱世大運台灣選手是因中國放水一席話，惹惱網友洗版臉書，呂秀蓮臉書發出聲明，「究竟是默契放水還是政治打壓，應可理性討論或受公評？更何況柯文哲市長對此還回應說：『人家是派二軍』」。

呂秀蓮聲明指出，公共事務討論應該以理性與客觀事實作為前提，如果只採取情緒發言，或動員網軍網民進行「圍魏救趙」式網路癱瘓作為，對於問題本身沒有任何幫助。

呂說，她質疑柯文哲提出「兩岸一家親」的政治立場與道歉的動機，支持柯文哲的朋友應該針對此一主題正面回應，因為這是社會大眾和輿論關注焦點。結果網友卻反以「呂秀蓮指責中國放水，不尊重台灣運動員努力付出」要求呂副道歉，實屬移花接木與轉移焦點的策略。稍有邏輯的人即可理解，「指責中國放水」與「不尊重運動員付出」兩者之間有何關聯？

聲明強調，世大運舉行其間，中國正在天津舉辦全國運動會，因此只派一百多位運動員參加，最終只獲得十七面獎牌，相較上屆光州世大運的七十二多面，猶如天壤之別。究竟是默契放水還是政治打壓，應可理性討論或受公評？更何況柯文哲市長對此還回應說：「人家是派二軍」

聲明表示，柯市長高舉「兩岸一家親」作為穿梭兩岸的前提，最後換來中國的「二軍降格」或「二軍護航」，這就是大家希望看見的？這也是呂副總統質疑「世大運表現好嗎」的原因，這與台灣運動員的付出有何關聯？

聲明指出，台灣民主可貴之處在於言論市場的自由辯論，關鍵在於論述的品質與邏輯演繹。有心人士刻意見縫插針或是泛政治化，最後是否是幫柯文哲的忙，應可受公評。

(中時 )