董事長樂團贈票邀弱勢家庭賞母子親情音樂劇

2018年05月11日 14:06 中時 盧金足

愛心董事長樂團贈百張票，邀弱勢家庭賞母子親情音樂劇。（盧金足攝）

「金曲樂團」董事長樂團結合台中在地藝文團體九天民俗技藝團與百老匯優秀團隊，推出親子跨界音樂劇《風中浮沈的花蕊》，5月19、20日將於台中市中山堂演出。為響應公益，特別透過台中市府媒合社福團體，提供票券邀請弱勢家庭的孩子與家人免費進場，一起欣賞這齣呈現母子親情思念的感人好劇。

市府新聞局11日舉辦「董事長樂團音樂劇贈票活動」，新聞局長卓冠廷、社會局副局長陳坤皇、董事長樂團主唱吉董、吉他手小白、貝斯手鈞董、鼓手Micky、吉他手小豪與打擊手金剛齊聚一堂，財團法人雙福社會福利慈善事業基金會代表顏添祥、德幼兒少之家代表陳玉珮等人到場接受贈票。

卓冠廷說，董事長樂團與九天民俗技藝團和台中市的連結很深，九天是台中在地的團隊，董事長樂團與九天的首次合作是在台中的跨年晚會，當時引起熱烈轟動，這次再度合作推出感動人心的音樂劇《風中浮沈的花蕊》，歡迎各界踴躍購票欣賞。

新聞局獲知董事長樂團贈票意願後，也協助向社會局接洽弱勢家庭，邀請百名弱勢家庭民眾共襄盛舉。

「愈在地，愈國際！」董事長樂團中的貝斯手鈞董表示，近年樂團在海外巡迴演出時發現，外國人對具有台灣文化特色的演出印象深刻，《風中浮沈的花蕊》運用許多台灣的傳統戲曲元素，讓世界欣賞台灣的文化、呈現台灣最美麗的人情味外，將在地文化提昇至國際水平。

鈞董強調，製作音樂劇的對董事長樂團也是高度挑戰，不僅要結合現場演出、音樂，甚至搭配燈光，不斷綵排帶來精彩演出；盼藉由贈票活動讓更多人欣賞，音樂劇帶來正面能量

，共同見證感動人心兼具國際級水準的表演。

新聞局表示，成軍20年的董事長樂團，長年投入復興台灣的傳統文化，用「在地國際化」的音樂，喚醒台灣人對這片土地的認同，這次跨界找來九天民俗技藝團、躍演劇團，打造極具台灣味的在地音樂劇《風中浮沈的花蕊》，由「金馬獎女配角」呂雪鳳、「電影億萬票房保證」蔡昌憲、瑪利亞等人擔任演出，今年4月底於台北首演後，口碑好評不斷。

5月19、20日《風中浮沈的花蕊》將在台中市中山堂演出，劇中講述男主角在追夢的過程中與母親意見相左，面對如何在家庭與夢想中獲得平衡、與家人衝突時要如何化解與溝通等難題，對於家人之間彼此了解的過程有著深刻的描述，同時傳達正向的能量與意義。

(中時 )