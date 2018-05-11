母親節前夕 張麗善發表影片獻給偉大媽媽

2018年05月11日 14:33 中時 許素惠

立委張麗善（左）發表《雲林一天，A Day of Women》，獻花祝片中主角母親節快樂。（許素惠攝）

立委張麗善（右五）發表《雲林一天，A Day of Women》，祝所有媽媽母親節快樂。（許素惠攝）

立委張麗善發表《雲林一天，A Day of Women》，祝所有媽媽母親節快樂。

立委張麗善於母親節前夕攝製影片《雲林一天，A Day of Women》11日發表，片中3位不同職業的主角丁淑惠、吳淑琳、譚茹憶到場暢談生活中、職場上的甘苦，以及為人母的心聲；張麗善也侃侃而談自己為人母同時又身兼護理工作的過往，並齊向所媽媽獻上母親節快樂的祝福。

丁淑惠表示，她與先生務農，農夫的好處是不用朝九晚五，生活的時間分配比較自由，農忙時全家總動員，希望政府輔助友善無毒農產產銷，讓友善小農無後顧之憂。

吳淑琳是業務員，為兼顧家庭、工作，像蠟燭兩頭燒，時間的分配對她非常重要，希望孩子平安、健康、快樂，並悄悄許願孩子能不忘給她一個大擁抱與大蛋糕。

護理師譚茹憶仍單身，常為了工作而疏忽家人，難免被家人抱怨與責難，但願工作性質能獲得更多人的理解。

張麗善表示，女人是社會上的中流砥柱，每一位女性在不同的職場上所表現出的執著和熱情，一點都不亞於男性，且勇於挑戰、承擔的精神亦是大家有目共睹的。不少女性同時肩負家計和家務，堅毅又溫柔，令人敬佩。

憶起母親，張麗善一度哽咽，難忘媽媽對家庭無怨無悔地付出，自己直到當媽媽才體會母親的辛勞，但看到孩子熟睡的臉龐，所有辛勞頓時煙消雲散。

兒子張席維親吻並獻上大擁抱，令張麗善大感窩心與安慰，呼籲大家母親節一定要回家陪伴媽媽，給媽媽最貼心的抱抱。

(中時 )