蘇愷35首搭轟6 解放軍戰機今雙向繞島飛行

大陸空軍今日再次派出蘇愷35和轟6等戰機，從南北兩端繞行台灣飛航。（圖/空軍發布微博）

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中時電子報

據澎湃新聞報導，大陸空軍新聞發言人今日發佈消息，指出解放軍機隊今日聯合東部、南部戰區，出動轟炸機、偵察機雙向繞飛臺灣巡航。這是駐廣東的蘇愷-35戰機（Su-35）首次與轟-6K戰機編隊，飛越南邊的巴士海峽，是多次繞島巡航的「新突破」。

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根據大陸空軍說法，今日有多架轟-6K戰機分別從台灣南北兩端，同時雙向飛行，空警-2000預警機和蘇-35、殲-11等戰機，在巴士海峽與宮古海峽區域，分別指揮控制和伴隨掩護，預警偵察、轟炸突擊、支援掩護一體行動，訓練海上、空中作戰力量。

大陸解放軍麾下的蘇愷35戰機，多駐紮在廣東一帶。（圖/空軍發布微博）

空軍新聞發言人申進科大校表示，蘇愷-35戰機首次與轟-6K戰機編隊飛越巴士海峽，是他們用來提升了機動力、並同時檢驗實戰能力的訓練，而將來前往西太平洋、繞島巡航的機群中，將不斷會有新型戰機加入。目前大陸空軍所擁有的蘇愷35戰機，編制在南部戰區空軍第二殲擊師第六團下，駐防地位於廣東湛江基地。

大陸空軍新型匿蹤戰機殲20，日前首度出海進行實戰訓練。（圖/新華社）

事實上，除了蘇愷35戰機外，大陸國產的殲20戰機日前也開始進行海上飛行任務，雖並未提及飛行地點和範圍，但外界也多半質疑，很可能成為大陸新一代航母艦載機的殲20，也許會加入繞島飛行行列，成為我國空軍監視和防衛的新目標。

(中時電子報)

文章來源：空軍組織航空兵雙向繞飛臺島巡航，蘇-35首飛巴士海峽

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