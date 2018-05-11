NBA》東決上演叔姪大戰 泰隆盧竟是塔圖親戚

2018年05月11日 14:14 中時電子報 黃及人

《ESPN》11日訪問騎士總教練泰隆盧，竟從泰隆盧口中得知，在今年東區冠軍賽上，泰隆盧不僅可以看到因傷無法上場的前騎士球員厄文，更跟塞爾提克主力前鋒塔圖上演叔姪大戰，因為兩人不只相識10年以上，更有親戚關係！

很早就暱稱塔圖是「小傑(Little Jay)」的泰隆盧，原來跟塔圖的父親賈斯汀是表兄弟關係，除了血緣上的關係，泰隆盧、賈斯汀與前騎士後衛拉瑞休斯更是同樣來自聖路易市的多年好友，泰隆盧幾乎一路看著塔圖成長茁壯。

「他們常來墨西哥市找我，」泰隆盧說，「我從塔圖6、7歲時就認識他了，沒想到今日變成場上對手，真的有夠瘋狂，我們都知道他會成為優秀的職業球員，只是沒料到這名以前會到我家吃烤肉的小夥子，竟成我在東決的對手。」

塔圖目前已經連續7場季後賽得分破20，超越「大鳥」柏德在新秀球季的連4場塞爾提克隊史紀錄，更超越「小飛俠」布萊恩，成為這項紀錄聯盟史上最年輕的保持者，塔圖也在今年季後賽拿下場均18.8分、4.5籃板及3.2助攻。

「塔圖從不畏懼，他是那種天不怕地不怕的小孩，」泰隆盧說，「他喜歡季後賽這種大場面，且發揮更加出色，在厄文、海沃德缺陣下，他站穩季後賽先發位置，這讓他受益良多，但他勇敢的個性，也是他今日成功的關鍵之一。」

(中時電子報)