TDC搭建產業人才橋樑 促職訓學員與智機產業交流

職訓學員實地到TDC與智機產業交流。（吳江泉翻攝）

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TDC搭建產業人才橋樑，促職訓學員與智機產業交流。（吳江泉翻攝）

勞動部人才資源發展中心（簡稱TDC)舉辦「智機產業帶動人才新生機」活動，邀請高屏澎東分署機電、電腦輔助兩個職訓班共40名學員與智慧機械產業代表進行交流，今年剛拿下南區技能競賽冠軍的職訓學員洪先生說，對於產業人才具備的能力是職訓學員及選手們迫切需了解的；人才資源發展中心主任李玫臻表示，TDC搭建產業人才橋樑，提供生力軍與即戰力給予產業，解決智機產業缺才尋求。

TDC活動分人才方程式、智機產業代表與學員交流、實地參訪3大主題，盤點自我特質、能力與適合產業的人才方程式，職訓學員參與踴躍，「藉由人才方程式才知道，我有創意設計能力」「我想當老闆，有細膩特質」職訓學員一一分享自我特質，引起其他學員回饋分享，學員侯先生說，盤點完自己特質，能知道要怎麼調整自己的能力來因應求職面試的方向。

「設計、研發及電控等客製化人員，是公司非常需要的人才」產業代表之一的東台精機管理師楊小姐，說明學員可以走組裝製造也能加強機械加工能力，聯合骨科周處長特別要求人才要具備製程開發等能力，鍵財機械伏課長則需要機械繪圖、技術顧問等人才，隨後職訓學員紛紛提出繪圖軟體需求等相關問題，同時說明自己特質、目標給予廠商代表參考，廠商代表也歡迎學員前往面試。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，此次精密機械、電腦輔助創意設計2個班學員將於6月份結訓，學員之中包含今年拿下金牌的好手等優秀人才，TDC搭起企業界與人才之間的橋樑，藉由產業與人才交流，快速讓人才投入產業之中，帶動產業人才新生機，有興趣的企業界夥伴，歡迎洽詢人才資源發展中心07-6220253。

(中時 )

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