綠川整治奏效 議員邱素貞爭取延伸到南區

市議員邱素貞（中）關切南區的綠川河段何時整治？（盧金足攝）

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市議員邱素貞（中）、江肇國（右）、張雅旻希望市府打鐵趁熱，將綠川帶來的效益，延伸到南區，帶動地方經濟發展與促進觀光發展。（盧金足攝）

台中市舊城區綠川整治成功，包括台北市長柯文哲等多個縣市首長都來取經一探工法，也成為民眾打卡拍照熱門景點；市議員邱素貞11日在議會質詢時，希望市府打鐵趁熱，將綠川帶來的效益，延伸到南區，帶動地方經濟發展與促進觀光發展。水利局長周廷彰表示，市府對綠川整治是以全流域治理概念規畫，目前完工啟用的是第一期工程，後續將延續一期工程，以水安全、水潔淨、水空間等三個方向持續向下游延伸至南區。

綠川改頭換面，帶來河川經濟，也帶動地方繁榮，邱素貞指出，綠川是台中市四條主要河川之一，與柳川、梅川、麻園頭溪並列其名。綠川流經北屯區、北區、中區、西區、南區等行政區，總長5.67公里，其中，流經南區範圍有3.4公里。

其中，東協廣場前的綠川，今年過年前完工啟用後，整個河岸環境跟以前的臭水溝相比，大大的改善，河岸變的美輪美奐，完全不輸給日本，完工裝置的水母燈、蒲公英燈等燈光布展，行政院長賴清德參訪後，肯定為全台水岸整治的典範，吸引觀光人潮，成功帶動週邊的經濟發展和觀光。

市議員邱素貞、江肇國、張雅旻指出，綠川整治目前完工啟用的是第一期工程，綠川帶來的效益這麼大，希望可以將這樣的效益延伸到南區。

對此，周廷彰表示，市府對綠川整治是以全流域治理概念規畫，完工啟用的是第一期工程，後續將延續一期工程，以水安全、水潔淨、水空間等三個方向持續向下游延伸至南區。

目前綠川下游延伸計畫，市府已爭取前瞻基礎建設計畫12.5億元經費補助，將由民權路延伸至中興大學附近的大明路，其中復興路至愛國街河段已開始施工，預定今年底前完工。

其餘各河段（民權路至復興路段、愛國街至信義南街段、信義南街至大明路、福田水資源中心功能提昇工程）目前都已進入規畫設計階段，預定年底前完成工程發包。

(中時 )

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