台大「自掐哥」遭爆僅9票當選學生代表

台大自掐哥潘儒鋒遭爆僅獲9票就當選學生代表(翻攝台大選委會臉書)

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旺報

台大學生會倡議校長人事案應該往「重啟遴選」的方向走，11日下午更召開記者會要求「校園主體回歸學生，解決爭議不要擱置」。不過有校內人士質疑台大學生會的代表性，更爆料表示台大「自掐哥」、資管系五年級學生潘儒鋒當初僅獲得9票就當選學生代表，「你大剌剌說你主張這個、主張那個，但你到底能代表誰？」

台大學生代表大會5日發出聲明，要求校方立即重啟遴選，勿讓學生成為此次事件最大受害者，連署人包括台大學代會副議長張巍騰、文學院林謙、文學院王作城、文學院楊宇倫、生農學院徐培瑄、生農學院鄭芷穎、生農學院韓政軒等學生代表。

不過有網友搜出他們在去年5月和12月的選舉得票數，都只得兩位數的選票；7個學生代表所獲得的總票數也只有348票，不知如何能代表台大大學部上萬名學生心聲？

此外還有網友「加碼」找出5月4日被質疑假摔的台大「自掐哥」、資管系五年級學生潘儒鋒，去年當選管理學院學生代表時，只獲得9票。有校內人士表示，這些學生大剌剌說他主張這個、主張那個，「但你到底能代表誰？」

網友表示，台大學生會投票率不到5%，就出來號稱自己代表學生、發新聞稿；在國外大學沒有這樣的，頂多說自己代表該學生社團。

根據台大規定，學生會會長由全體學生選出，學生代表大會則由各選區也就是各學院學生投票選出。但各學院實際的投票人數很少，像這屆學生代表大會選舉公衛學院只有2人投票，投票率僅0.27%；投票人數最多的是社會院，也才398人、投票率13.13%；各學院投票率最高的是法學院，也不到兩成，僅15.62%。

(旺報 )

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