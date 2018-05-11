關埔地區家長陳情要求孩子就近入學 林智堅這樣說

林智堅赴議會做專案報告。（徐養齡攝）

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家長在旁聽席舉布條。（徐養齡攝）

新竹市關埔地區孩子無法就近入學，家長怨聲載道，市府指將調整每班上限到35人方式專案解決，遭藍營抨擊該方案不夠全面，應優先落實居住普查，維護就近入學的權益。

「落實就近入學，學童不是人球！」由當地家長成立的「新竹市護苗協會」11日趁市長林智堅赴議會專案報告時，拉開布條振臂疾呼，要求增班增校、編修國中小班級總量限制學校新生分發及學生轉入學要點，並落實居住事實。

林智堅說明，關埔地區人口快速成長，該區除了關東、龍山、科園國小，新建的關埔國小6月會完成第一期B區建設，下學年度開放招生，4校中除了關東國小外，其餘3校班級人數皆提升到35人，加上周邊國、私立學校，可招收人數為1389人，超過該區新生總數1251人。

關埔國小一期工程將以低年級教室、圖書館、多功能教室等硬體為主，二期蓋中高年級教室，體育館及公有地下停車場，每年級10班規模，共60班。

今年元月邀集關埔地區里長、校長、家長會長及團體代表等，共同決議以「步行距離600公尺」為該區學區劃分基準。

市議會國民黨團則認為，市府提出增加班級人數的方式，卻沒考量該區人口趨勢發展，未來員額仍不足，且教室空間有限，學生一多猶如擠沙丁魚，而600公尺內就近入學方案，恐也無法應付該區就學員額。

林智堅表示，近2年就學新生碰上龍年出生高峰族群，增加班級人數是必要作法，目前正研修相關法力，包含居住事實查察，租賃契約公證，增修弱勢家庭或多子女家庭的入學優先順序，未錄取關埔或龍山國小，可到市區任一飛總量管制市立學校就讀（不含華德福學校）。

(中時 )

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