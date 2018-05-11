Formosa樂活盃-桃園健康路跑5／27開跑 第2場宜蘭礁溪活動九月接棒

2018年05月11日 14:55 工商 彭暄貽

台塑集團宣布，Formosa樂活圈將於5月27日(週日)在桃園舉辦首發路跑活動，屆時將有 2000位以上跑友及社區里民共襄盛舉，參與單位包括台塑、南亞、台化、台塑石化、台塑生醫、i醫健康管理中心、長庚養生文化村及台塑企業文物館等，一同共襄盛舉。

同時，為提升活動豐富性，台塑集團亦邀請桃園龜山地區的桃園酒廠、福容大飯店、Global Mall、A8商圈，以及蘆竹的大古山休閒農業區、地方商家、小農等，攜手參與活動。

台塑集團強調，Formosa樂活圈路跑系列第二場活動將於九月份在宜蘭礁溪鄉龍潭湖畔舉辦，歡迎愛好運動、享受自然樂活民眾親赴體驗。

Formosa樂活圈以「美好生活‧樂活健康」為理念，發展桃園、宜蘭、雲林以及高雄等縣市之樂活圈，台塑企業為善盡企業社會責任，結合廠區周邊的鄰里社區、商家、小農及地方政府，共同為創造樂活、健康、休閒、養生、文創，充滿綠色奇蹟的「Formosa 樂活圈」而努力。

台塑集團指出，「Formosa樂活盃桃園健康路跑」分為3公里及12公里組，贈品包括紀念T-Shirt、運動毛巾、冰霸杯、完賽獎牌、證書及驚喜福袋等，此外，幸運兒還有機會抽中福容大飯店機場捷運A8館免費住宿券。

各協辦廠商另為Formosa樂活盃跑友提供專屬優惠，跑友可憑手冊內優惠券以及兌換券，至福容大飯店機場捷運A8館享有SPA泡湯優惠以及住宿優惠，另外，Global Mall桃園A8店也提供前100位跑友兌換完賽購物禮金等。更多精彩活動好康請關注「跑友專屬優惠」網頁(https://www.u-pro.tw/new/index.php/sign_up/activity_bookmark/192)。

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