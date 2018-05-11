美國參議員再提案 禁售敏感科技給大陸

2018年05月11日 15:11 中時 王嘉源

據德國之聲中文網11日報導，美國聯邦眾議院軍事委員會10日通過2019會計年度《國防授權法》（NDAA）草案，草案中有多項針對大陸的項目，被視為反陸措施。同一天，美國國會議員再提《對中公平貿易執行法》（Fair Trade with China Enforcement Act），禁止出售「敏感」科技給大陸，並提高關稅和其他稅收。

德國之聲引據路透報導說，美國參議院外交委員會共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）提出《對中公平貿易執行法》議案，禁止出售國安敏感技術和智慧財產，並提高對跨國企業來自大陸所得的稅收。盧比歐說，「因應來自中國日益增加的威脅，是這個時代最重要的地緣政治議題。這將奠定21世紀。」

新《國防授權法》草案中包括禁止美國政府使用中興和華為科技產品，也指明美國國防部應評估台灣軍力，加強台灣防衛能力。而《對中公平貿易執行法》則可以說是美國議員認為北京竊取美國智慧財產所採取的最新動作。

據報導，《對中公平貿易執行法》提案限制大陸投資人對美國企業持股，並準備對其課稅。這些企業是「中國製造2025」先進產業政策鎖定的目標，大陸希望藉此在機器人、航太和綠能車等產業追上美國和德國的腳步。提案也禁止美國政府或承包商購買華為和中興通訊的電信設備、服務和技術。

4日，美國國防部長馬提斯也致函眾院軍委會，敦促在新《國防授權法》中擴大外國投資委員會（CFIUS）的權力。他在信中說，大陸的產業政策強制合資企業轉移技術和相關支持，「這可能導致國家安全風險」。他還強調，國防部也支持「擴大對緊鄰軍事設施的房地產交易的審查範圍」。

馬提斯在信中說，他支持外國投資，但同時認為，「國防部必須清醒地看到，我們的對手已經對我們現行法律法規弱點進行了研究，今天正在利用這些弱點。」美國的CFIUS負責審查在美國的外國投資，並阻止那些損害國家安全的交易。

一項獨立的、旨在限制大陸人士接觸美國敏感技術的CFIUS法案，已獲得兩黨支持。美國國會議員希望該法案能協助管控大陸收購美國的高科技企業，特別是與大陸專注的機器人、電腦和電訊設備等有關企業。

(中時 )