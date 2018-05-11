兒才出生一天 余文樂現身累到臉扭曲

2018年05月11日 15:24 中時電子報 蔡曉婷

余文樂稍早現身醫院。（圖／資料照片；取自搜狐娛樂微博）

36歲香港男星余文樂去年底和小7歲台灣皮帶千金王棠云完婚，昨(10日)王棠云產下一子，今港媒報導，篤信密宗的余文樂事先便找師父選好良辰吉時，才在昨天下午動刀，而余文樂為幫忙照顧妻兒，這兩個月將全面停工，稍早他在IG分享為兒子操練肌肉影片，可見有子萬事足喜悅。

據香港《蘋果日報》報導，為保護妻兒，余文樂本打算等老婆出院再公布喜訊，未料消息提早曝光，他才決定索性親自公開消息，又因余文樂去年僅在澳洲舉行私人婚宴，余家兩老有意等寶寶辦百日宴時再廣邀眾人參加，也算是對親友有個交代。

而余文樂先前被問是否算是「奉子成婚」？當時他大方表示：「先後次序不代表什麼」，只要雙方夠喜歡就好，昨順利迎接兒子誕生，人緣好的他引來不少星友祝賀，舒淇開心說：「恭喜小寶貝誕生了，祝福Cody，健康平安快樂長大，媽咪辛苦了」，周杰倫笑說：「讚啦，跟我好好學學」，彭于晏表示：「恭喜樂哥樂嫂，歡迎Cody平安健康，我是Eddie」，卻引來不少網友催婚：「何時輪到你？」

初為人父的余文樂今上午被捕獲現身醫院，貼心的他還準備了奶茶和三明治給記者充飢，稍後他又在IG分享限時動態，說「No Rest for Daddy」、「Getting ready for Cody」，自爆兒子才出生一天就拼命健身，只為將來有體力照顧兒子，可謂衝勁十足的新手爸爸。

(中時電子報)