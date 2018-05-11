彰縣水尾國小母「指」連心感恩活動

2018年05月11日 15:56 中時 鐘武達

水尾國小母親節感恩會，柯小妹妹幫阿嬤按麼手指。（鐘武達攝）

水尾國小母親節恩會，小朋友細心幫媽媽按摩手指，讓媽媽感動到不行。（鐘武達攝）

水尾國小小朋友獻上感恩卡感謝媽媽。（鐘武達攝）

母「指」連心 ！彰化縣水尾國小11日舉辦別開生面的「五指養生」母親節感恩活動，小朋友透過為媽媽或阿嬤按摩手指頭表達孝心，並獻上感恩卡大聲念出「媽媽我愛您」，有的阿嬤不識字看不懂感恩卡寫什麼，但聽到孫女的祝福可是很高興，還會用不輪轉的國語回答「我嘛愛您」。

水尾國小位在彰化縣最南端的溪州鄉，是所緊鄰濁水溪的農鄉小學校，學區家長大多務農 ，有的媽媽是新住民，更有不少孩子是由阿公 、阿嬤拉拔照顧長大。這次感恩會，家長出席很踴躍，他們說，「只要是孩子的活動，他都會想辦法參加，不想讓孩子感覺少了什麼東西」。

校長林素鳳說，孩子的家長有的種稻、種菜或是從事農工，很辛苦，所以今年規劃的母親節感恩活動特別安排孩子幫媽媽按摩手指，除了是讓小朋友懂得感恩，更要讓孩子透過手指按摩「探索」媽媽的偉大與辛苦。

學生鐘宜甄說，這是第1次這麼仔細摸媽媽的手，才知道「媽媽的手指因為挑蔥變粗變黃了，很不捨」。柯姓小朋友也說「阿嬤70多歲還在做工，手都裂開了，看了會心疼」。

這場有歡笑又帶點淚水的感恩會在溫馨的音樂聲中結束，有的小朋友甚至意猶未盡說「以後每天都要幫媽媽按摩」。

(中時 )