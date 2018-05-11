台灣之光！潘維剛以「中華民國」名義當選國際蘭馨交流協會美洲聯盟主席

2018年05月11日 16:13 中時 盧金足

潘維剛希望能藉由國際蘭馨交流協會，以INGO（國際非政府組織）為平台，為女權發聲，更要協助台灣推動民間外交。（盧金足攝）

潘維剛當選美洲聯盟主席，期盼藉由國際蘭馨交流協會INGO平台，幫助台灣走出去，推動民間外交。（盧金足攝）

潘維剛（右）為國際蘭馨交流協會中華民國總會前總監，當選美洲聯盟主席，希望將台灣女性的美好，讓世界看到。（盧金足攝）

國際蘭馨交流協會中華民國總會創會總監蔡鈴蘭表示，潘維剛在各國多名優秀女性角逐脫穎而出，不只是台灣之光，更是華人之光。（盧金足攝）

國際蘭馨交流協會中華民國總會前總監剛潘維剛（中）表示，國際蘭馨交流協會中華民國總會參與美洲聯盟，以「中華民國」的名義參與，是國際蘭馨交流協會中華民國總會的榮耀。（盧金足攝）

國際蘭馨交流協會中華民國總會前總監潘維剛當選美洲聯盟主席，創台灣第一位擔任美洲聯盟主席的紀錄，不只是台灣的驕傲，也以「中華民國」頭銜站上國際舞台！潘維剛11日表示，中華民國基於特殊政治因素，加上兩岸關係陷入僵局

，外交處境越來越艱困，她希望能藉由國際蘭馨交流協會，以INGO（國際非政府組織）為平台，為女權發聲，更要協助台灣推動民間外交。

潘維剛指出，國際蘭馨交流協會中華民國總會參與美洲聯盟，多年來都以「中華民國」的名義參與，有別於大部分參與國際組織是以「中華台北」為名，這是相當重要的資產，也是國際蘭馨交流協會中華民國總會的榮耀。

長期投入婦女權利保障工作獲國際肯定力挺，潘維剛當選國際蘭馨交流協會美洲聯盟2018-2019年度候任主席，預計在2019年9月接任美洲聯盟主席，成為首位台灣女性擔任國際婦女組織領袖。

「提升台灣國際婦女公益形象及知名度！」潘維剛表示，國際蘭馨交流協會2018-2019年度美洲聯盟候任主席選舉結果5月7日公布，共有3位候選人參與角逐，她順利當選2018-2019年度美洲聯盟候任主席，並將在2019年9月接任2019-2020年度美洲聯盟主席。

國際蘭馨交流協會中華民國總會創會總監、總監陸游月紅與歷任總監、各分會會長、理監事都到場祝賀，為這場台灣女性盛事「讚」聲，台灣女性在國際占有一席之地，發揮更多影響力。

「盼以24年婦女工作經驗，為全球女性同胞盡一份心力！」潘維剛強調，投入國際蘭馨交流協會美洲聯盟候任主席選舉，還希望為當前台灣國際和外交空間打拚。

她也直言，當政府無法再帶著人民走出去，姊姊妹妹就要自立自強，期盼藉由國際蘭馨交流協會INGO平台，幫助台灣走出去，推動民間外交。

台灣一定要走出去！潘維剛進一步表示，希望將台灣女性的美好，讓世界看到，國際蘭馨交流協會美洲聯盟共有28個專區，分布在多個國家，她身負國際蘭馨交流協會中華民國總會的使命和任務，目標是能拜訪每個專區，展現國際組織的正能量，藉由教育幫助女性成長，透過支持美洲聯盟「女人幫助女人」的宗旨，實現女性夢想。

國際蘭馨交流協會中華民國總會創會總監蔡鈴蘭表示，國際蘭馨交流協會美洲聯盟旗下分成美國、日本、南美、菲律賓、中美、加拿大、巴西、中華民國與韓國等專區，會員人數超過3萬人，潘維剛在各國多名優秀女性角逐脫穎而出，不只是台灣之光，更是華人之光。

(中時 )