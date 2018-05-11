中華郵政挺洋蔥農 即日起享優惠價

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中華郵政公司首度透過團購方式，協助銷售屏東洋蔥，即日起至7月10日止，想買安心洋蔥的民眾，歡迎至各地郵局訂購，每袋4顆（總重約2.75至3台斤）原價120元，特惠價80元，同一郵局訂購滿7袋，即通知民眾至窗口取貨。中華郵政表示，每售出1袋，就提撥5元捐助屏東創世基金會，關心弱勢族群。

郵政商城推出之「落山風安心洋蔥團購箱」，1箱7袋約20台斤，原價840元，特價560元。另推廣結合產、官、學力量開發的「恆春洋蔥料理禮盒」，每盒內含3顆特選洋蔥、特製和風醬汁及調味包，輕鬆完成爽口的生菜料理，原價200元，為鼓勵民眾體驗郵政新服務，特別提供「i郵箱取貨」優惠，每盒特惠價150元，限量2000盒，民眾可至「郵政商城」（https://www.postmall.com.tw/）訂購。

中華郵政表示，屏東洋蔥長期受落山風吹拂，養份全集中在球莖，口感更為甘甜、清脆，為讓消費者「食」在安心，除精選合作的蔥農產銷班外，洋蔥也必須達到「農藥零檢出」標準，才能上架銷售，歡迎民眾以實際行動，支持台灣優質農產品。

中華郵政2014年起與全台各地小農攜手，讓郵政商城成為販售通路之一，至今已有超過260名小農、14項農產品加入合作。中華郵政指出，線上商城每年約有3億元成交量，其中農產品佔12％左右，目前合作對象除洋蔥外，還有橙蜜香蕃茄、金鑽鳳梨、馬鈴薯、玉荷包、洋蔥、肚臍柑等農產。

(中時 )

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