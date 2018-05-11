甜美正妹警緊追 通緝犯飆車嚇到挫屎

2018年05月11日 16:04 中時 陳慶居

苗栗縣張姓男子因案遭檢方通緝，駕車行經竹南鎮龍江路時，心虛閃進巷道還闖紅燈規避竹南警分局巡邏警網盤查，警網緊追在後直到張男座車在國道拋錨，順利將他逮捕，而他竟坦誠逃竄過程嚇到「挫屎」，提醒女警小心處理。

張姓通緝(左二)犯心虛加速逃逸反被緊追逮捕。（陳慶居翻攝）

竹南警方發現前方自小客車，疑似看到警車後突然閃進巷內，懷疑內情不單純，一路尾隨見駕駛停等紅燈時，曾姓女警示意停車受檢，61歲張姓駕駛起初佯裝配合，卻突猛踩油門加速闖紅燈逃逸，還一路狂飆，最後因車輛拋錨才乖乖束手就擒。

張姓通緝犯被逮之外還吞下多張交通違規罰單。（陳慶居翻攝）

經查驗張男身分，發現他因違反立業服務法案件被苗栗檢方通緝在案，還向女警坦承沿路逃竄的過程，已經嚇到「挫屎」了。

警方行車紀錄器清楚拍下，自小客車在龍江路疑似發現警車，無預警彎入巷內，行經龍天路、龍山路口時，警方鳴笛告知張男停車，張男一開始還假意要停，但卻在警方下車實施盤查時，闖紅燈加速逃逸，一連串行為讓警方更覺有異，一路尾隨並通報線上警網支援圍捕。

張男為逃避查緝連闖紅燈、逆向行駛數次，終究天意難違，座車在國道3號南下122.5公里處突然拋錨，隨後趕到的警網將他活逮。

警方調查，張男因違反就業服務法遭通緝，才會見警心虛加速逃逸，但這過程實在驚險又痛苦，他真的嚇得挫屎，只能善意提醒處理女警要「小心處理」，讓女警啼笑皆非。

(中時 )