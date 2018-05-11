「心肌梗塞」年輕人也會有 男性過４０歲就要當心

2018年05月11日 15:45 中時電子報 余弦妙 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

別以為心肌梗塞、三高是中老年人的專利，衛生署曾統計，台灣人心血管疾病的發病平均年齡是52歲，但最年輕的心肌梗塞患者竟只有22歲。

年齡無差

新光醫院心臟科主任洪惠風說，有一半以上的心肌梗塞，發病前沒有任何症狀，其他則是會胸悶、胸痛、氣促，而且頻率越來越頻繁。心肌梗塞的死亡率約在10%至20%之間，老年人甚至高達40%，其中有半數以上的患者來不及送醫便死亡。

他也曾在《為什麼心臟病會突然發作？（增訂更新版）》提到，心肌梗塞可能發生在任何人身上，即使是正處於巔峰狀態的年輕運動選手，也不一定逃得過這個隱形殺手的魔掌。

男女有別

從性別來說，女性在更年期之前不容易罹患冠心症（約50歲），但過了50歲後，就變得與男性一樣。這是因為女性荷爾蒙會保護血管，延緩老化。女性在更年期後荷爾蒙分泌減少，也就得不到保護。

男性由於沒有女性荷爾蒙的保護，較早發生動脈硬化，只要年過40歲，就進入心肌梗塞容易發生的危險期。

心肌梗塞 危險因子

心血管疾病，其實會從年輕、甚至兒童期即開始逐漸累積危險因子，不論現在幾歲，都應該先掌握自己的血壓、血糖、血脂數值。調整好生活習慣，把健檢紅字變成正常，就可降低心血管病奪命風險。因為：

●有高血壓的人，將來罹患心臟病機率增加1.9倍

●有高血糖的人，將來罹患心臟病機率增加1.5倍

●有高血脂的人，將來罹患心臟病機率增加1.8倍

●每降低1mg/dL的總膽固醇，即可減少2％的冠狀動脈疾病風險。

●每降低2mmHg血壓收縮壓，心臟病的死亡率可降低7％，中風死亡率降10％。

糖尿病患者的糖化血色素每降低1％，就可以使心臟病的風險下降14％。 (圖片來源：康健雜誌)

４大關鍵，做好「水土保持」

「血管就像公路，心肌梗塞就像是土石流，」洪惠風妙喻，土石流的發生跟道路（血管內徑）上有沒有障礙無關，而是跟山壁（血管外壁厚度）有關，當山壁塌陷（產生血塊）、道路中斷時（血管完全堵塞），中風、心臟病就發生了。

土石流說來就來，很難事先得知，不過，抓住幾個關鍵點，還是有預警系統可觀察：

關鍵1：做好水土保持工作

血管壁是否良好，跟年齡、遺傳、血壓、血糖、膽固醇、運動、抽菸、體重有關，當這些危險因子愈高，遇到一點點風吹草動，就容易出現土石流，發生中風、心臟病，洪惠風建議，可以利用血液算命公式，算出自己發生土石流的機率。

關鍵2：避免颳颱風

土石流最常發生在颱風天，如果算出自己的危險分數很高，就應避免颳颱風，「所謂颱風天就是生氣、太疲累、熬夜、壓力大、變天、感染或發炎，都會讓發病的危險性增高，」洪惠風建議，遇到颱風時趕緊撤村（比如有壓力時趕緊退一步），否則，就會出現盛怒後心臟病發作的慘劇。

關鍵3：喘、冒冷汗

血管壁很可能在極短時間內出現「山崩」，聽到山洪轟轟聲時根本來不及走避，血栓的產生也如此，有些人速度很快，幾秒鐘內就心肌梗塞或停止心跳，防不勝防，但也有些人血栓產生較慢，有機會示警。

血栓產生速度較慢的人，有時候連續1～2天，甚至持續一、兩個星期身體感覺怪怪的，例如原本可爬樓梯、快走，突然運動量上不來，走一點點路就很喘，或胸口有壓迫感、冒冷汗，「簡單說，運動的耐受度突然變不好了，這是重要警訊，應趕緊就醫，」洪惠風強調。

也因此，養成規律運動的習慣很重要，好處之一是，血管比較不會淤塞，另一好處是，可當作偵測指標。

如果從不運動，通常血栓很嚴重時才會出現症狀，這時就難預先防範了。

洪惠風不斷呼籲，尤其危險分數很高的人，更要有運動習慣，像是快走、慢跑、騎腳踏車等動到下肢的運動（耗氧量高），對心臟好處多多。

關鍵4：休息時也會喘、胸口悶

曾任內科加護病房主任的洪惠風提醒，心臟血管開始淤塞產生血栓或流血時，即使休息狀態也會出現胸口悶、喘的徵兆；如果是腦部血管開始流血或產生血栓，只要出現感覺或運動的問題，例如同側手腳逐漸沒有力量或暈得天旋地轉，很可能快要中風了。

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(中時電子報)