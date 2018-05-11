馬新總理親日 日本有望搶陸高鐵訂單

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旺報

共同社吉隆玻、東京11日報導，馬來西亞著名親日派人物馬哈蒂爾（92歲）在此次總理大選中獲勝並就任新總理，日本和中國激烈爭奪訂單的馬來半島高速鐵路計畫走向可能會受到影響。因為馬來西亞納吉布前政府在經濟合作的背景下向中國快速靠攏，日方此前被指「形勢不利」，馬哈蒂爾出任總理或成為日方利好。

馬哈蒂爾如何對待馬來西亞已簽署的跨太平洋夥伴關係協定（TPP）也將成為焦點。原因是他曾將美國退出前的TPP稱為「美國的殖民地化陰謀」並強烈反對。

高鐵計畫以約1個半小時的車程連接吉隆玻與新加坡。招標手續已經啟動，計畫明年9月底前選定建設方。日本力爭由東日本鐵路公司（JR東日本）等組成的企業聯合體以新幹線方式獲得訂單。

然而，中國企業2015年以來接連以破例條件收購前總理納吉布設立的政府投資基金「1MDB」的巨額債務，中國向納吉布「賣人情」的情勢明顯。中國企業參與高鐵馬方終點站等再開發項目的計畫也一度浮出水面。

另一方面，馬哈蒂爾接受共同社採訪時稱，（新幹線）系統顯示出優越性，若價格有競爭力，大概能中標。過去他曾以日本經濟增長為範本提倡「向東看政策」（Look East Policy），因此日方將此看作友善信號。

高鐵是馬來西亞和新加坡的共同項目。日本政府相關人士稱，馬哈蒂爾並不掌握決定權，但對日本而言當然並非壞事。

(旺報 )

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