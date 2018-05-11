《時來運轉》台灣運彩行動體驗車 全台走透透起跑

2018年05月11日 16:10 中時電子報 綜合報導

今夏體壇最大盛事–2018年世界盃足球賽將於6月14日在俄羅斯登場，台灣運彩與中華電信MOD聯手推出11場行動體驗車活動全台走透透。邀請金鐘獎最佳主持人浩角翔起、金曲歌王歌后許富凱、曹雅雯在現場與民眾互動，進行世足全民一起猜、限量好禮現場送，更有運彩經銷商在現場進行運彩投注解說與網路會員申辦，共同點燃世足熱潮。

台灣運彩今(11日)參與於中華電信園區舉行的行動體驗車開跑啟動儀式，由中華電信董事長鄭優及台灣運彩總經理林博泰共同主持，為行動體驗車全台巡迴活動揭開歡樂序幕。台灣運彩表示，透過體驗車活動深入台灣各地與消費者面對面接觸，是台灣運彩的創新嘗試，體驗車巡迴播放體育署號召運動明星郭婞淳、張志豪以及陳宥辰製播的「你的小希望 他的大力量」運彩形象廣告，要將買運彩就是贊助國家體育的概念廣為宣傳。

行動體驗車活動5月19日首站來到新北市，一路向南深入夜市、購物中心及廟宇各地，其中3場將由浩角翔起與歌王歌后許富凱、曹雅雯到現場與民眾同歡，其他場次由知名藝人張文綺、蔡允潔主持，活動現場更舉辦「全民一起猜」搶答活動及挑戰遊戲。台灣運彩在體驗車巡迴活動現場提供簡易申辦運彩網路會員的服務，以及詳盡說明各種玩法及投注教學，讓大家能夠在最短的時間之內享受到運彩網路投注的便利，歡迎全台各地朋友前往參與，一同感受2018世足賽歡樂氛圍。

台灣運彩在世足賽期間推出一系列好康活動吸引大家靠過來！即日起成功申辦網路會員且完成開通，即可獲得一杯全家便利商店熱拿鐵；不限球種投注台灣運彩，單張/筆彩券購滿1,000元以上並上網完成登錄，就有機會可以抽賓士汽車，為了服務廣大的球迷，世足賽期間，台灣運彩提供24小時營業服務不間斷，消費者不僅可以到投注站串門子看球賽，也可以在家使用手機、平板進行投注，邀請大家一同關心這場全球矚目的重要賽事！

(中時電子報)