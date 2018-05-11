彰化狠夫疑妻外遇怒砍殺 檢方訊後聲押獲准

巫男因懷疑妻子外遇，憤而手持柴刀砍殺妻子致死。(圖/中天)

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彰化縣埤頭鄉43歲巫男，本月2日因懷疑妻子外遇，憤而手持柴刀砍殺妻子致死，男子傷勢平穩情況好轉，10日上午辦理出院，檢方依犯行重大向彰化地院聲押獲准。

5月2日上午11時時，巫男與妻子王女在家發生激烈爭吵，隨後被女兒與警方發現滿身是血倒臥血泊，兩人被緊急送往衛福部彰化醫院，44歲王女頸椎骨、頸動脈皆被砍斷，送醫宣告不治；巫男頭部、左手腕深部撕裂傷，血管斷裂，轉送彰基加護病房。

彰檢襄閱主任檢察官林漢強表示，救護人員現場時，巫男重傷、王女則已無呼吸心跳，緊急送醫救治，王女仍因傷重搶救無效死亡；檢方指派檢察官施教文指揮北斗警分局偵辦。

承辦檢察官考量巫男當時仍有生命危險、情緒激動，身心狀況皆不適合接受偵訊，因此指示員警封鎖現場並加強蒐證、鑑識，3日上午率同法醫師相驗後、並排定解剖時間，8日確認巫男傷勢逐漸恢復平穩，即帶他重回住家現場進行模擬。

巫嫌向檢警供稱因懷疑妻子外遇，雙方爭吵時一時氣憤，持柴刀重砍王女頭、頸部十數刀，行兇後再持刀自砍頭部、左手等處。檢察官訊後，認為犯下殺人罪嫌重大、下令逮捕，並命令警方在醫院戒護，巫嫌繼續住院就醫至10日上午出院，檢方即向彰化地院聲請羈押，彰化地院法官於下午5時15分許裁准。

(中時 )

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