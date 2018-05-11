半年內第3度 香港灣仔鬧區驚現二戰美軍炸彈

2018年05月11日 16:26 中時電子報 李靖棠

據香港01新聞報導，正在興建中的香港沙中線地鐵工程，昨日下午在灣仔挖掘地底隧道時，驚傳先後發現一枚二戰（World War）時期ANM65美式空投炸彈，與2月份拆除的同款，都屬於當年盟軍所投下的遺跡。

為避免造成人潮擁擠的鬧區混亂，香港警方下令灣仔北及銅鑼灣多條道路封閉、多條巴士路線改道，同時暫停來往尖沙咀與灣仔碼頭的渡輪服務。好險在爆炸品處理課（EOD）專家協助下，3枚未爆彈已在中午拆除完畢。

負責拆彈的高級炸彈處理主任周錫健指出，此枚銹跡滿佈的美式空投炸彈，長約145公分、寬約45公分，直徑有40公分。炸彈尾端的引爆管已受碎裂，但其中一枚直插入地底深處，不容易清除拆解。爆炸品處理課表示，該炸彈重達1,000磅，若不慎爆炸，碎片可飛彈至800公尺內的範圍，所產生的熱氣流、衝擊力和熱力，則可影響100公尺區域，讓港警不敢大意。

香港於1941年被日軍攻陷佔領，自然成為美英盟軍轟炸的目標之一，介入太平洋戰爭的美軍，多次派出B-25（B-25 Mitchell）與B-29（B-29 Super fortress）轟炸機，對紅磡、尖沙嘴、中環、灣仔地區轟炸；其中最嚴重的一次是1945年1月，一口氣派出300多架戰機與轟炸機前往香港，密集地投彈卻誤擊港島灣仔中心，造成千餘人死亡，也因此在地底留下不少的「戰爭遺物」。

美軍二戰時期重要的B-25轟炸機。（圖/美國國家檔案館）

美軍B-29轟炸機曾轟炸過香港。（圖/美國空軍）

香港警方指出，卡在工地沙土內的砲彈，讓他們在現場處理時面前極大困難。一方面要剝開泥土，方能看清引信的位置；但一方面又得提防土石崩落，導致砲彈跌落壓死拆彈專家。三次拆彈皆使用新進的水力磨砂切割系統，利用高壓水柱切開外層的鋼鐵，讓專家能深入解除引信而破壞炸彈威力。此系統比過往電鑽切割安全太多，水柱不會產生熱度與摩擦力，大幅降低炸彈誤爆的危險程度。

(中時電子報)