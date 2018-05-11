25年老店弘敏雞排 肉嫩汁多一級棒

2018年05月11日 16:38 中時 盧金足

「弘敏雞排」肉塊厚實，口感鮮嫩多汁。（盧金足攝）

弘敏雞排的新鮮食材全部冰在冷凍庫，客人點餐要油炸時才取出。（盧金足攝）

弘敏雞排特別在攤位裝設油煙分離機，響應環保避免油煙排放。（盧金足攝）

被網友評為深夜食堂美味滿點「弘敏雞排」，位在西屯區西屯路與漢口路交叉口，每塊雞排大到可以當正餐飽吃一頓，最特別的是「絕對有汁！」肉塊厚實，口感卻很鮮嫩，老闆說賣了快25年，食材新鮮加上油炸過程準確計時，老經驗炸出好口碑的好吃雞排。

弘敏雞排老闆還特別在攤位裝設油煙分離機，響應環保避免油煙排放，而且考量客人不必久候，提供客人利用預購專線

，先打電話訂餐，菜單加註胡椒鹽要加的量，辣度及要不要加九層塔或蒜頭，貼心客製化。

常常來買雞排的消費者表示，獨鍾這一味弘敏雞排，因為雞排的炸粉較薄，不會感覺一口咬下就是很厚的炸粉，肉質入口不乾柴，還有肉汁封在裡面，當點心和正餐來吃，超大塊的雞排，一塊55元，值回票價，大滿足。

「請先入內填菜單！」和一般鹹酥雞攤位不一樣的是，有的鹹酥雞攤大都會將雞屁股、米血、鹹酥雞等先炸一半，擺在攤位上由客人自行拿籃子用夾子挑選，食材看得到，愛吃什麼夾什麼，但弘敏雞排以衛生保鮮，食材全部冰在冷凍庫，客人點餐要油炸時才取出，杜絕外在環境的衛生問題。

弘敏雞排老闆表示，炸了20多年的雞排，最拿手是炸出金黃色的美味雞排，他們的食材沒有二次炸過的問題，全部一律生鮮現炸，也因為沒有預炸後再回鍋，時間要稍微等一下，所以有的客人會先打電話來預購，先點好餐，再來到攤位取餐，馬上吃到熱騰騰的新鮮雞排和炸物。

弘敏雞排：

地址：台中市西屯區漢口路二段92號

電話：0925-340772

營業時間：下午5點半到12點半

每周日公休

價格：雞排55元

(中時 )