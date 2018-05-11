如何處理老客戶的怒火？ 中華電董事長鄭優：等下次優惠

電信3雄推出499吃到飽方案，引爆民眾到全台門市爭相解約申辦。中華電信董事長鄭優（右2）與總經理陳明仕（右起）、謝繼茂、副總經理林文智一同出席記者會說明。（陳信翰攝）

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中時電子報
中華電信董事長鄭優出席記者會。（陳信翰攝）

中華電信9日推出499吃到飽專案，全台門市都被人潮塞爆，怨聲載道外，老客戶更是爆氣，痛罵中華電信將老客戶當「盤子」、「白癡」，中華電信董事長鄭優下午親上火線，召開記者會表示，做生意要爭取新客戶，也須重視老客戶權益，否則老客戶會棄我們而去，老客戶是最珍貴的，中華電信會經常性檢討，提供優惠，讓老客戶對我們有信心。

中華電信行動通信分公司總經理陳明仕表示，中華電信有1000多萬客戶，對老客戶一直有優惠，在大4G費率結構上，高資費的都是附手機，這是買手機分期付款的結構，老客戶高資費的違約金是可以查的。

他強調，中華電信對老客戶一直都有一系列的活動與優惠，例如一往情深專案的送流量活動，我們對老客戶也做了許多抽獎活動，帶老客戶到美國進行賈伯斯之旅，上次就有30幾位老客戶到美國西岸旅遊，接下來會再針對長期支持的老客戶有更多的優惠。

陳明仕強調，這次母親節推的499優惠方案，其實也有599購機方案，此更優惠，有須要購機的，可考慮599方案。

鄭優說，中華電信會繼續在一些節日推促方案，下次的優惠方案，也許更適用老客戶。

網友則回應「請說重點 不要廢話」、「講屁話，滾」、「20年老客戶虧大了」、「你可以滾了」、「哩系勒共啥小」、「老客戶該死呀」、「老客戶該死方案」、「笑死了 老客戶就是盤子阿 補償個屁阿」、「老客戶最倒霉」。

(中時電子報)

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