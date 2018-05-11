幻想開瑪莎拉蒂能逃警攔查 通緝犯仍難逃法網

2018年05月11日 16:31 中時 黃國峰

張男駕駛瑪莎拉蒂汽車，違規跑給警察追，警車雖性能不及，追不上，但警方憑藉地形熟悉，仍然逮獲張男。（黃國峰翻攝）

通緝犯異想天開，以為開名車，警察就不會攔查，台中市警局第四分局黎明所，日前夜間執行行巡邏勤務，見一部約400多萬的「瑪莎拉蒂」違規迴轉，欲上前攔查時，該車竟加速逃逸，警方憑藉著對地形的熟悉，在一處巷口逮補35歲張男，發現他竟為通緝犯，全案依緝獲不能安全駕駛罪通緝犯移解台中地檢署歸案。

台中市警局第四分局黎明所員警黃逸明、許朝順日前凌晨約3時許執行巡邏勤務行經惠中路與大墩七街口時，發現一輛黑色的瑪莎拉蒂MASERATI違規迴轉，立即鳴警笛攔查，但該車聽到警笛憑藉著凌厲的性能加速逃逸，很快的員警連車尾燈都看不到，幸員警熟悉地形，猜測出對方可能的路徑，在一處巷口發現該車已棄置在路旁，張男見警出現，立刻拔腿狂奔，二員警立刻追上攔了下來，這才發現張男早已聯絡三名友人，開車來接應他，幸警方及時將他攔下。

警方調查，車內查無不法情事，張男35歲已被通緝4年，現為酒駕通緝犯，並有多項前科，此次被捕將入監執行六個月有期徒刑。張男稱，目前無業，平常打零工維生，該車是跟朋友借的。警詢後依通緝罪嫌移送台中地檢署。

黎明派出所所長林照國表示，酒駕肇事案件頻傳，取締酒駕為警方強力執法項目之一，如違法酒駕，警察定秉持嚴正執法態度，以維護道路交通順暢及往來車輛行人的安全，絕不縱容此情形再度發生！

(中時 )