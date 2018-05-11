幻想開瑪莎拉蒂能逃警攔查 通緝犯仍難逃法網

因酒駕被通緝的張男，駕駛價值約400萬的瑪莎拉蒂汽車，違規跑給警察追，仍被抓，被圍觀路人戲稱這下「目屎若滴」。（黃國峰翻攝）

友善列印
中時
張男駕駛瑪莎拉蒂汽車，違規跑給警察追，警車雖性能不及，追不上，但警方憑藉地形熟悉，仍然逮獲張男。（黃國峰翻攝）

通緝犯異想天開，以為開名車，警察就不會攔查，台中市警局第四分局黎明所，日前夜間執行行巡邏勤務，見一部約400多萬的「瑪莎拉蒂」違規迴轉，欲上前攔查時，該車竟加速逃逸，警方憑藉著對地形的熟悉，在一處巷口逮補35歲張男，發現他竟為通緝犯，全案依緝獲不能安全駕駛罪通緝犯移解台中地檢署歸案。

台中市警局第四分局黎明所員警黃逸明、許朝順日前凌晨約3時許執行巡邏勤務行經惠中路與大墩七街口時，發現一輛黑色的瑪莎拉蒂MASERATI違規迴轉，立即鳴警笛攔查，但該車聽到警笛憑藉著凌厲的性能加速逃逸，很快的員警連車尾燈都看不到，幸員警熟悉地形，猜測出對方可能的路徑，在一處巷口發現該車已棄置在路旁，張男見警出現，立刻拔腿狂奔，二員警立刻追上攔了下來，這才發現張男早已聯絡三名友人，開車來接應他，幸警方及時將他攔下。

警方調查，車內查無不法情事，張男35歲已被通緝4年，現為酒駕通緝犯，並有多項前科，此次被捕將入監執行六個月有期徒刑。張男稱，目前無業，平常打零工維生，該車是跟朋友借的。警詢後依通緝罪嫌移送台中地檢署。

黎明派出所所長林照國表示，酒駕肇事案件頻傳，取締酒駕為警方強力執法項目之一，如違法酒駕，警察定秉持嚴正執法態度，以維護道路交通順暢及往來車輛行人的安全，絕不縱容此情形再度發生！

(中時 )

彰化狠夫疑妻外遇怒砍殺 檢方訊… 感謝母恩！竹林中學孝親園遊會表…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。