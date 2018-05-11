感謝母恩！竹林中學孝親園遊會表揚模範母親

母親節將至，新北市私立竹林中學每年為慶祝母親節，均舉辦模範生、孝親楷模及模範母親表揚等系列活動。（葉書宏翻攝）

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母親節將至，新北市私立竹林中學每年為慶祝母親節，均舉辦模範生、孝親楷模及模範母親表揚等系列活動。（葉書宏翻攝）
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母親節將至，新北市私立竹林中學每年為慶祝母親節，均舉辦模範生、孝親楷模及模範母親表揚等系列活動。（葉書宏翻攝）

母親節將至，新北市私立竹林中學每年為慶祝母親節，均舉辦模範生、孝親楷模及模範母親表揚等系列活動，希望透過活動能引導同學思考傳統倫理觀念在現代社會的價值。

竹林中學慶祝母親節系列活動，除上述表揚，還包括園遊會、舞力Fun Song歌舞大賽、拔河比賽、三對三籃球賽、群科成果發表會，最後還有潑水祈福活動，整個校園熱鬧非凡，一起歡慶母親節的到來。

竹林孝親楷模的表揚，是透過導師平日深度關懷學生，互動密切，充分掌握學生家庭狀況之下，非常謹慎地向學校推薦，進而公開表揚；導師表示，有家長陪著學習障礙的孩子，從小學一路面對同儕有意無意的排擠、霸凌，到了竹林才終於獲得充滿關愛的對待，過程令人鼻酸；也有媽媽伴侶早逝，一人帶著四個孩子，自己罹癌正在化療，仍堅毅地讓孩子在安定的環境中求學、成長，偉大母愛令人動容。

今年群科成果發表會也於當日舉行，並邀請了職科班級孩子的家長及同學一起觀賞，而竹林國中第77屆的畢業校友，如今孩子也就讀於竹林的家長表示：真心謝謝學校創造了一個學習風氣很好的教育環境，就像她當年就讀時一樣，讓她放心將孩子託付給竹林。

校長顏麗珠表示，竹林重視品德教育，傳統價值中，百善孝為先，感謝所有偉大媽媽生養子女的辛勞，更感謝家長信任竹林，並將孩子交給竹林照顧。

竹林中學將秉持教育理念及導師責任制的精神，用媽媽般的細膩與關愛，照顧所有竹林的孩子。未來，每年也將持續舉行相關孝親及優良文化相關活動，以提醒同學們，不忘親恩，以孝傳世的重要價值。

(中時 )

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