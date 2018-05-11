中市警「糞」不顧身 警友站長前往慰問

2018年05月11日 17:04 中時 盧金足

第六分局工業區派出所女警郭怡靖（左）日前取締酒後駕車，遭女騎士丟糞攻擊，工業區警友站長林建享心疼慰問。（盧金足翻攝）

工業區警友站站長林建享（右起）為警第六分局工業區派出所警員吳俊甫、郭怡靖「糞」不顧身的執勤慰問鼓勵。（盧金足翻攝）

台中市政府警察局第六分局工業區派出所警員吳俊甫、郭怡靖日前取締酒後駕車，遭女騎士丟糞攻擊，工業區警友站長林建享心疼員警執勤辛勞，到工業區派出所致贈慰問金及安全帽，慰勞執勤員警。

工業區派出所警員吳俊甫與女警郭怡靖3日晚上執行巡邏勤務時，在西屯區工業區38路與順和一街口攔查1名女機車騎士違規，盤查過程聞到王姓女駕駛身上有濃厚酒味，女駕駛卻突然說想上大號，不顧員警勸阻，當場蹲下排泄，隨即伸手抓排泄物丟往員警頭部。

該名女警身上及頭部安全帽均沾有糞便，忍著全身糞便臭味當場逮捕王嫌，並測得女駕駛酒測值為0.54MG/L超過法定標準值，依妨害公務及公共危險罪嫌移送法辦。

工業區警友站站長林建享心疼執勤員警遭民眾丟糞攻擊，立即至派出所慰問，致贈慰問金及全新安全帽，感謝派出所員警維護治安辛苦付出，透過這次的慰問，不僅是鼓勵執勤員警士氣，更要讓員警知道，警友永遠站在警察的一方，當員警的後盾。

工業區派出所所長林俊祺表示，未來警方仍賡續遵循「酒駕零容忍」工作目標，強力執行酒駕取締，請民眾切勿心存僥倖，以身試法。

(中時 )