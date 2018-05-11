樺福集團董事長張綱維 回饋母校破千萬！

2018年05月11日 16:40 工商 張佩芬

清大校友合照。圖：遠航提供

張綱維與校友一起捐贈的清華實驗室。圖：清大提供

畢業於清華大學的樺福集團董事長張綱維，不忘母校的栽培，每年捐助獎學金、機票，近日更是捐贈近900萬，與多名校友一同建立「清華實驗室」，累計捐贈金額破千萬。今（11）日張綱維親自出席「清華實驗室」的啟用典禮，與清大校長賀陳弘、副校長陳信文、樺福集團營運長曾金池等人共同進行揭牌儀式，場面隆重且溫馨。

張綱維董事長於1990年成立樺福建設開發公司，2006年逐步跨足商場與育樂事業、投入高科技、文化創意與社會福利事業。2009年創立「樺福集團」跨國事業並陸續投資經營遠東航空、樺舍商旅、澎湖重光渡假村、北投五星級溫泉渡假村、遠行旅行社等。

集團目前以多角化經營之方式觸及各行各業，由張綱維擔任方向規劃，營運長曾金池營運執行，近期更看準區塊鏈在世界各產業上的發展趨勢，將引入全球最佳的技術團隊、合作夥伴，循序漸進地實施全面數字化改造的戰略，將帶頭開啓區塊鏈技術應用於航空及旅遊業的大門。

為了感念母校的培育之恩，只要有任何回饋的機會，張綱維總是不遺餘力地全力支持，更被選為「清華百人會」之一。在2014年捐建清華大學「多功能體育館」外，每年也參與「清華大學旭日計畫」，協助弱勢、教育資源缺乏但具有潛力的學生，提供獎學金、機票補助。近期為了提供學生擁有更完善的學習環境，也與多名優秀校友一同捐建「清華實驗室」。

在揭牌儀式上，賀陳校長表示，清華大學不只有大樓、有大師、更有大愛，校友們的大愛綿長不絕，蓄積回饋而成為母校的大樓，這座實驗室見證了校友們對母校深厚的向心力。

張綱維在致詞時表示，研究所的教育是訓練自己的邏輯思考能力，以及解決問題的能力，這也成為他在各行各業中成功的關鍵因素。同時，他進一步強調，贊助不僅僅是感謝母校的教育之恩，更是將我們這一輩學長姐的勤奮與熱情，傳承給新世代的學弟妹，展現「清華人」的團結與驕傲！

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