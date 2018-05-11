成年版《通靈少女》將上映 神之手剪接直呼「謎樣挑戰」

《看不見的台灣》通靈阿姐林寶貴說天語，擔任國姓爺鄭成功及九皇子等神的傳訊管道。（影市堂股份有限公司）

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《看不見的台灣》海報。（影市堂股份有限公司）
《看不見的台灣》正式預告｜6/15(五)神展開ONLINE

繼去年爆紅的劇集《通靈少女》，靈媒題材再度受到青睞，《看不見的台灣》以半趣味半神秘的手法處理通靈民俗，客觀地帶領觀眾深入通靈現場，導演林明謙記錄「看不見」的神明說著聽攏無的「天語」傳訊，嘖嘖稱奇的場面完全顛覆民眾對通靈者的傳統印象，透過「通靈阿姊」的角度一窺神秘卻熟悉的台灣民間文化！

雖然大眾印象中的乩童不是操五寶血淋淋，就是動作勇猛剽悍，但該片有別以往、聚焦於幾位「說天語、開天文」的通靈阿姐。瞇著笑眼、神情溫煦，親切的外表與一般婦女無異，白天在公家機關循規蹈矩工作，每逢特殊時節，她們則是人人口中的「老師」，變身神明與世俗人間的最佳傳訊管道。

曾操刀《角頭2》預告、「台北世大運」宣傳片的「神之手」剪輯師Howard為最新公布的《看不見的台灣》預告配上kuso旁白，笑稱過去隨便一出手，影片都破百萬點擊率，而這次面對《看不見的台灣》全片剪輯任務，看不見的神明加上聽不懂的天語，完全是「謎樣」的挑戰。

電影拍下完整「神明傳訊」過程，說天語的人滔滔不絕，完全不假思索就能口若懸河，而寫天文的人提起筆來也各個運筆如飛，翻譯人也快速轉譯，意思到位，因此拍攝團隊用交朋友的方式將這趟奇幻之旅記錄下來，片子並非探求靈媒的神秘色彩，亦非評斷其真假，而是從周圍民眾的言談之中，讓觀眾感受「看不見」卻存在於世界上的另一種面貌。

(中時 )

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