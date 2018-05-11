陸外交施壓劇增 尼加拉瓜駐台大使：絕不會被錢收買

2018年05月11日 16:49 中時 陳建瑜

多明尼加與我斷交後，外界關注我國對外邦交情況。面對中國大陸的金錢攻勢，尼加拉瓜駐台大使達比亞今表示，「我們絕不會被錢收買」，尼國不會屈服於任何壓力之下，尼國從未想過要離開台灣，尼國總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）也曾說任內不會放棄台灣，「當尼國人很誠摯說愛你，就是真的愛你」。

達比亞說，他在台灣11年之久，每次台灣與友邦斷交後，就一直點名尼加拉國是下一個斷交國家，但事實並非如此。他強調，每一個拉美國家有自己的意識，但他可以很驕傲說，尼加拉瓜是最好的，他們很誠摯說不會背叛你，就不會，「我們不是兩面人」。

中國大陸近幾年欲在尼加拉瓜境內投資尼加拉瓜大運河，面對中國壓力，達比亞坦言，一定有中國大陸的壓力，但尼國不會妥協於壓力之下，如果尼國向中國妥協，尼加拉瓜運河早就完成，不會如現在進度緩慢，即使要完成運河，也要照尼國的方式完成。

世界衛生大會（WHA）即將開幕，達比亞強調，尼國支持台灣參與WHA，尼國部長每年在大會中都會提及台灣。台灣代表團赴日內瓦場外的活動，尼加拉瓜官員也都會在場。

達比亞今找國內媒體說明尼國國內政情，由於尼國政府日前推行年金改革，遭部分團體反對，引起內部衝突。他指出，尼國國內右翼極端份子在尼國國內製造紛亂，社群媒體上出現許多假新聞，他們所稱的傷亡人數經尼國國會組成的委員會調查後，也並非事實，有些人是遭自己人所殺。

達比亞強調，尼國全國各地近日都出現希望和平對話的遊行，並呼籲反對暴力，政府也表達願意與各界討論社會安全及其他等議題。

達比亞說，希望台灣社會也能支持尼國和平對話，「支持對話不是支持尼國政府，這不是政治議題，而是人道主義議題」。

(中時 )