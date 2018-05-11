婦嬰周年慶 10Days for kids祭超殺優惠

10Days for kids太空幻象護脊嬰兒床墊，原價8450元、特價6088元加贈「護脊幼兒枕」及「象寶寶口水巾」。（10Days for kids提供）

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10Days for kids智慧控溫小象兒童睡袋原價8900元、特價6288元（每櫃限量10組）。（10Days for kids提供）

健康睡眠領導品牌TENDAYS旗下嬰童櫃10Days for kids即日起至6月14日舉辦婦嬰周年慶，祭出精選商品特惠及多重回饋活動，可水洗有機棉系列全面特惠，高透氣有機棉嬰兒床墊原價1萬9800元，特價1萬4888元加贈有機棉嬰兒枕及短袖包屁衣，有機棉嬰兒枕原價3980元，特價2788元，依各百貨公司活動時間再加碼首7日滿3000元送300元。

為寶寶挑選嬰兒枕不能馬虎，睡姿也要注意不要固定一個方向，頭型要漂亮每隔幾個小時就要變換姿勢，TENDAYS協理林文星表示，嬰兒枕以具支撐性、防螨抗菌材質最佳，枕芯質地應柔軟透氣、吸濕性要好，由於嬰幼兒新陳代謝旺盛，容易將汗液和頭皮屑混合浸濕，尤其對剛出生皮膚細緻敏感的寶寶來說，更可能引起呼吸道發炎及過敏性皮膚炎等症狀，使用天然有機棉可減少肌膚接觸有害化學物質，對寶寶健康成長有明顯幫助。

婦嬰週年慶期間精選商品也有優惠，太空幻象護脊嬰兒床墊原價8450元，特價6088元加贈護脊幼兒枕及象寶寶口水巾，智慧控溫小象兒童睡袋原價8900元、特價只要6288元，滿額禮贈品也相當具有吸引力，滿3880元贈送寶寶圍兜、滿8800元贈送有機棉寶寶包巾、滿1萬5000元贈送有機棉寶寶塑型枕及短袖包屁衣。

(中時 )

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