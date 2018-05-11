北一女高材生36F辣媽 告贏前東家成功討薪

擁有36F好身材的辣媽，告贏前東家討薪成功。（圖／翻攝中視畫面）

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中時電子報

曾經是北一女高材生、擁有36F好身材的單親媽媽朱郁儒，多年前逢婚變，為了扶養幼子，曾在新北市永和區頂溪捷運站出口，擺攤賣早餐，為了吸引客人還打扮成亮麗空姐、性感女僕攬客，大受歡迎；去年7月轉到寶麒國際直播平台擔任拍賣官，但僅上班25天就遭解僱，事後提訟寶麒未給薪水、獎金，雖寶麒辯稱朱女未達業績就可終止承攬，無須給錢，但新北地院認為，雙方應屬一般僱傭契約，判寶麒國際敗訴，須給朱女工資、業績獎金、資遣費，總計6萬5千餘元與非自願離職證明書。

據蘋果日報報導，朱郁儒去年轉至寶麒國際的直播平台擔任拍賣官，且依照班表與「叫賣哥」葉昇峻搭檔拍賣，但寶麒認為朱女直播時，挑撥客人跟公司對立，同月25日就將她解僱她。朱女事後不滿寶麒未給底薪、業績獎金與資遣費，向新北地院提訟。

但寶麒辯稱，公司每天補助朱女1千元車馬費，每月若無請假才有3萬元，每天拍賣業績須達1萬5千元，亦即，朱女如同藝人，有排班或通告才到班，雙方應該是承攬關係，寶麒無須給資遣費、自願離職證明書。

但法官審理認為，既然朱女須按排班表上班、上班23天可領月薪3萬元、依銷售結果計算業績獎金、服務不佳就須獎懲，認定雙方應屬一般僱傭勞動契約，判決寶麒敗訴，仍可上訴。

(中時電子報)

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