斯文里公辦都更拆除倒數　林欽榮承諾3年蓋好

2018年05月11日 16:59 中時 吳堂靖

台北市都更處邀請斯文里住戶投票參與新屋命名。（吳堂靖攝）

延宕多年的大同區斯文里三期公辦都更，確定於18日進行拆除，但迄今仍有4戶不同意戶，更傳出市府私下與反對戶「喬」房爭議，台北副市長林欽榮11日巡視拆遷安置費發放情形，也邀請住戶參與新屋命名，並致贈民眾康乃馨，林欽榮強調，3年一定蓋好，讓住戶盡快回家。

斯文里整宅因住戶多、產權複雜，且位於松山機場航高限制區，增額容積有限，建商興趣缺缺，都更時程一延再延，後由北市府推動公辦都更，定案於18日拆除，台北副市長林欽榮於母親節前夕前往巡視，致贈民眾康乃馨，有住戶緊握林雙手直說「謝謝台北市政府！」場面溫馨。

面對拆遷在即卻仍有少數不同意戶，林欽榮表示，在法令允許的情況下，將全力促成都更案，全案過程公開、透明，也邀請住戶投票參與新住宅命名，拆除工程將如期進行，目前98％租金補償均已發放完成，強調「一定會在3年後的5月18日 讓大家歡歡喜喜入厝！」

陳姓住戶表示，租屋補貼一次發放3年，2樓以上一戶約可領25萬，但是附近租屋價格高漲，月租金最少1萬起跳，自己又領有殘障手冊，經濟來源不穩定，期盼市府能提高補助。

對此，都市更新處科長胡如君表示，依都市更新條例規定，租屋補貼基準以周邊地區行情計算，以斯文里為例，2樓以上每坪補貼680元，店面部分則依是否鄰店面分為1550元及990元，弱勢住戶可尋求社會局協助，申請相關補助。

(中時 )