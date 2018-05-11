擅訂精神病藥開發協議 前東洋董座再挨告背信

2018年05月11日 17:02 中時 陳志賢

曼秀雷敦藥品製造商「東洋製藥」前董事長林榮錦，被控將13項新藥製藥技術無償授權給瑞士公司，涉嫌掏空東洋，一審遭重判10年，目前高院審理中。但林日前再被控擅將東洋開發中的精神分裂症治療藥Risperidone，與林經營的晟德公司簽定「不平等」的開發協議，讓東洋損失3.3億，涉嫌背信。台北地檢署調查後認為，林在Risperidone藥品的背信犯行，與先前案件有裁判上一罪關係，已移送高院併案審理。

被稱為「生技界艾科卡」的林榮錦，遭控將乳癌等13項具專利的新藥製藥技術，無償授權瑞士Inopha AG公司，讓東洋蒙受損失30億，台北地院去年9月依違反證交法非常規交易及背信等4罪，判林榮錦應執行有期徒刑10年，沒收犯罪所得8億1736萬多元。另瑞士公司、德國籍負責人Denis Optiz被北檢發布通緝。但林發聲明否認不法，強調司法會還他公道。

東洋公司日前控稱，2010年林榮錦明知Risperidone （理斯必妥）原廠專利權將於2020年到期。東洋曾就仿製學名藥進行先導型生物相等性臨床試驗，已獨立研發Risperidone技術，卻利用職權在2010年8月主導東洋與晟德簽訂Risperidone 委任開發協議，約定晟德出資2000萬與東洋進行處方開發，協議開發後藥品除美國市場外，其餘市場屬於晟德。

事後林再與瑞士Inopha AG簽訂授權契約，將Risperidone及乳癌藥品13項具專利的新藥製藥技術，無償授權瑞士Inopha AG公司，致東洋損失新台幣3.3億元。東洋再向北檢提告林涉嫌背信。北檢日前將林涉Risperidone藥品背信部分移併高院審理，另東洋將向林追償3.3億元損失。

(中時 )