山寨又無聊！台灣最「瞎」景點票選！南投這裡奪第一

2018年05月11日 17:08 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

陸客銳減，台灣飯店蓋不停！這些年來台灣觀光業可謂「愁雲慘霧」，除了不可避免的外在因素外，事實上，台灣遊樂園、景點有部分存在若干問題！yamNews日前針對台灣觀光景點問題作出一系列整理報導，並舉行「全台最爛夜市」與「全台最瞎景點」票選。

9日「全台最瞎景點」結果出爐，由「妖怪村」以24%拿下第一。然對這結果，有網友感到不意外，早先也有票選，有遊客評語「妖怪村」是全是街頭食物和紀念品店的村莊，更有人直言這裡「山寨又無聊」。

yamNews於4月20日上午9點至5月7日上午9點，以「全台最瞎景點票選」為題，依網路討論度，選出10個「最瞎景點」，請網友票選。結果由溪頭妖怪村以1641票(24%)拿下第一，其次為桃太郎村1233票(18%)、高跟鞋教堂989票(14%)、水往上流842票(12%)等。

對於此次票選的幾個「最瞎景點」，不少民眾皆給予負評。針對一、二名的妖怪村、桃太郎村，來自台中的張小姐指出，「桃太郎村令人傻眼」，僅是一些假布景跟大型公仔，而妖怪村太商業化，想營造在日本的感覺，但為何要「假裝自己在日本呢？」

相對於此，彩虹眷村蠻特別的，也能看到不斷更新與付出心力的彩虹爺爺。來自桃園的簡先生則認為，「桃太郎村門票貴。而且一進門就看見拍古裝的地方，也沒有呈現什麼桃太郎的故事。」

至於第三名的高跟鞋教堂，也有不少民眾認為缺乏特色。來自新北的林小姐表示，「高跟鞋、水晶、彩虹都很爛，伯朗蠻美的，但金城武樹很爛，侯桐我覺得不錯」。來自新北的林先生則說，「高跟鞋是騙人的，其實這幾個人造景點都很爛，沒特色。只有猴硐不錯。」來台北駱小姐更表示，「高跟鞋教堂除了拍照，旁邊空無一物。很無聊。」

綜觀此票選榜單，其中不少景點被學者、旅遊達人與一般民眾批評為「拍照打卡」用的「一次性景點」，幾乎都走「短線操作模式」，一時間或許吸引得了人潮，但絕非長遠之計。

(中時電子報)