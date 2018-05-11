陸戰隊乾哥借宿性侵 乾妹悲憤燒炭亡

2018年05月11日 17:19 中時 張孝義

曾經在陸戰隊服役的張姓男子，借宿乾妹家，竟然硬上性侵乾妹，造成被害女子想不開燒碳自殺死亡，由於張男的性侵行為發生在服役中，台北地檢署偵查後依陸海空軍刑法的妨害性自主罪起訴張男。

案發當時在陸戰隊服役的張男與打工認識的被害人感情不錯，平時以乾兄妹互稱，2016年9月間張男放假與被害人前往KTV唱歌喝酒到凌晨4時，張男與同袍一同到被害人家中借宿，張男與被害人同房，同袍睡客房，被害人的母親則睡在家中樓上房間。

到了晨6時20分，被害人在Line向多名朋友傳訊「我被硬上了，對方架住我，我說不要他還一直硬上」。被害人中午幫張男等人叫計程車到捷運站，不過5天後被害人就燒炭自殺身亡並留下給母親的遺書「我不知道怎麼成為一個更好的人、再怎麼去相信別人」。

北檢相驗死因時，發現被害人手機中的訊息，另外偵辦性侵案，被害人的朋友在檢方傳喚時表示，確實收到被害人被硬上的訊息，且於臉書質問張男時，對方則表示「我做錯了，很想跟乾妹走同一條路」，被害人母親找出張男時，張也向她道歉，表示自己做錯了。

不過，張男在檢方偵訊時卻全盤否認性侵，並表示以往被害人也在他家中與他共居一室卻未發生性關係，至於他向被害人友人及母親認錯道歉，則是因沒有到被害人告別式上香。

檢方根據Line的訊息、被害人的遺書及被害人友人的證詞，依張男當時尚在服役期間的陸海空軍刑法妨性自主罪起訴。

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(中時 )