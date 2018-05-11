台灣陳缺 首位登上陸央視攝影頻的攝影師

2018年05月11日 17:23 中時 楊漢聲

其攝影抽象作品讓人讚嘆。（楊漢聲翻攝）

大陸中央數字攝影頻道，是中國唯獨攝影專屬電視臺，專門介紹全球知名攝影家及其經典作品，日前播放「台灣陳缺的抽象世界」節目，陳缺也成為首位登上其節目的台灣攝影家。

大陸中央數字攝影頻道由名主播劉曉梅以陳缺各類抽象作品及文字介紹甚詳，其類別有波光弄影、聚散舞常、絕色雲天、話山畫山、放眼天下、時暫、雲天水、林中絕嶺等系列作品。

由於陳缺的抽象系列作品在全球攝影界是鮮有，故而引起好奇與震撼，中央數字攝影頻道節目製作人，基於該節目收視長紅考量之下，將不定時的繼續重複播放。

在台灣的攝影界人才濟濟中，陳缺是首位被邀請製作專輯播出的攝影藝術家，其主因為陳缺近年來曾接受山東、天津、山西電視臺專訪，同時陳缺曾出版全球獨一無二的「波光弄影」中英對照專輯，受到中央數字攝影頻道的青睞與重視，才尋訪到台灣花蓮的陳缺。

劉曉梅也表示，她從事攝影新聞報導多年，至今始終未見過如此驚豔的畫面，它不僅看到波光的美妙，欣賞弄影的神奇！影片中介紹陳缺傳奇的故事，為了追求攝影題材，在酷冷的冰雪中、在湍急的水流中創作，其敬業的精神令人感佩與動容。

陳缺由衷的感謝花蓮的好山好水，成就他今日令人嘖嘖稱奇的抽象世界，秉持飲水思源永遠的感恩，期待有朝一日能為花蓮舉才接棒。因為目前教育文化單位的漠視，讓他倍感有志未伸、有願未酬的遺憾之至，但願他內心深處語重心長的呼籲，能喚醒主管單位的覺醒。只因為陳缺他不希望是首位站在國際舞臺為花蓮爭光者，同時也是最後一位的陳缺。

(中時 )