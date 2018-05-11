為了命根子 70歲華僑回國治攝護腺癌

2018年05月11日 17:24 中時 馮惠宜

一名70歲的張姓老翁在美國診斷罹患攝護腺癌第二期，經比較各種治療方式，選擇了無傷口的海福刀治療，唯美國當地治療費高達4萬元美金（120萬元台幣），這名華僑打聽台灣治療費約只需30萬元，日前跨海回台就醫，治療後追蹤10天，如今已滿意的回到美國繼續移民人生。

衛福部台中醫院泌尿科主任朱朗軒指出，海福刀是一種治療早期攝護腺癌的利器，其治療是利用超音波探頭經由肛門在直腸以高聚焦超音波射入攝護腺，將攝護腺癌做一個根除式的治療，優點是微創無傷口，術後疼痛、出血量都較開刀好很多，且只需一次治療，也比放射線治療方便，而且術後的尿失禁或勃起功能障礙較少發生。

朱朗軒說，有些患者也會想做攝護腺雷射手術，但雷射手術是針對良性肥大的病人，卻無法根除攝護腺癌，而海福刀手術約兩個小時即可完成，且只要住院1~2天，適合第1、2期攝護腺癌的患者、做過放射腺治療或手術後局部復發的患者。對於長者或是不敢做手術的病人，是另一種選擇。

朱朗軒說，雖然海福刀的治療仍屬自費醫療，國內費用約為30萬新台幣，而歐美則需120萬台幣，使得不少僑民會打越洋電話或是透過網路諮詢，這名老翁雖已無健保身份，但回國接受治療仍相當划算。

(中時 )