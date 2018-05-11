科技校院繁星計畫女狀元 就在玉里高中電子商務科

2018年05月11日 17:27 中時 楊漢聲

今年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學放榜，花蓮玉里高中電子商務科林郡如同學錄取國立台灣科技大學企業管理系，電子商務科全體師生與有榮焉。

林郡如同學家住在偏鄉花蓮縣富里鄉豐南村，父親林義豐辛苦工作，最大的期望就是看到兒女們有所成就。郡如為了體恤父母親的辛勞，減輕家中經濟負擔，放棄都市就學的大好機會，而選擇離家近的玉里高中電子商務科就讀。

林郡如不因放棄都市就學機會而有所懈怠，更加向上學習，足為同學之表率。在母親的支持鼓勵下，林郡如勇於參加校內外所舉辦的多項競賽，成績斐然，更榮獲全國商業創意簡報競賽第3名。此次可以甄選錄取國立台灣科技大學，由此可證，郡如在老師敦敦教導之下，更結合自己的努力，,順利錄取理想中的大學，因此為學校及父母得到最高榮耀。

電子商務科主任李京娜表示；電商科有聖誕感恩銷售實作課程，也有學習特色課程，例如: 學生可以將家中的農產品放至電子商務平台來銷售，以及國際版線上飯店民宿訂房平台的實際操作，並安排業界講師到校教授網路創業課程，參加職場體驗等活動，以達理論與實務結合，郡如順利甄選錄取國立台灣科技大學高興萬分，大喊直說；當初選擇就讀電子商務科是最佳的選擇，也是你我的光榮。

(中時 )