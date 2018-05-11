呂秀蓮一席話 讓朱學恒錄影全場白眼翻到後腦勺！

前副總統呂秀蓮。（資料照片，趙雙傑攝）

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中時電子報

有意參選台北市長的前副總統呂秀蓮，昨在節目竟稱，世大運台灣選手表現良好，完全是因為中國大陸「放水」，惹來網友憤怒灌爆粉絲頁。今天呂秀蓮在臉書怒批，動員網軍網民「圍魏救趙」癱瘓網路，對問題沒任何幫助。宅神朱學恒對此不滿說，什麼都怪網軍，怎麼不怪自己瞎講？更指呂「放水」一說，真讓他白眼翻到後腦勺！

呂秀蓮聲明說，公共事務討論應該以理性與客觀事實作為前提，如果只採取情緒發言，或動員網軍網民進行「圍魏救趙」式網路癱瘓作為，對於問題本身沒有任何幫助。

朱學恒在臉書氣憤說，呂秀蓮什麼都怪網軍，怎麼不怪自己瞎講？並指自己人就在錄影現場，整場他都處在「白眼翻到後腦勺」的狀態。妳不能因為是民主前輩，就覺得自己沒有錯，都是網軍的錯！這是常識之戰！眼中只有政治、沒有常識的政客，才會說這種廢話啊！

網友也回應說：「好多好多的D隊友，不是快選舉了嗎？」、「還要說明什麼？不就想解釋硬凹罷了，反柯P也別反到無限上綱啊！」、「多言數窮，不如守中。呂副這下真的不如守中了。」」、「話說回來，呂女士的發言荒腔走板，可能也不是第一次了，打從她當呂副的時候就常有驚人的發言了，只是這次這樣講，對於那些夙夜匪懈努力準備比賽的選手來說，就是重重的一巴掌打在臉上。」

(中時電子報)

文章來源：朱學恒臉書

文章來源：呂秀蓮臉書

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