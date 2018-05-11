反制共軍首度雙向繞臺 國防部公布F-16與轟6合照

中共東部及南部戰區首次雙向聯合繞臺，國防部破天荒公布F-16A戰機與共機合照。（圖/中華民國國防部 107年5月11日）

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中時電子報

中華民國空軍司令部今(11)日表示，中共空軍轟-6K轟炸機、運-8遠干機、Tu-154電偵等多型機，上午區分南、北兩航線進入西太平洋實施遠海長航訓練；北航線為轟-6K轟炸機，穿越宮古水道、巴士海峽後返回；南航線為轟-6K轟炸機、運-8遠干機、Tu-154電偵機等型機，穿越巴士海峽、宮古水道後返回；期間蘇-35戰機、殲-11戰機、空警2000型空中預警機等機種協訓。

國防部監控轟-6轟炸機影片

蘇愷35首搭轟6 解放軍戰機今雙向繞島飛行

空軍司令部進一步表示，此次係南部戰區空軍蘇-35戰機首次執行此項任務，空軍對於區域內共軍海空機艦任務動態均能早期全程掌握預警情資，有效應處，確保國防安全，籲請國人安心。

此次為中共東部戰區空軍及南部戰區空軍執行聯合訓練，亦是蘇-35戰機首次參加繞臺任務，空軍司令部破天荒首度公布我空軍第四聯隊第23作戰隊F-16「戰隼」式戰機，掛載AIM-120先進中程空對空飛彈實彈、AIM-9M「響尾蛇」短程飛彈實彈，與隸屬中共東部戰區空軍第10轟炸師，編號20113號轟-6K轟炸機掛載長劍-20型巡航飛彈的合照。

以及空軍第一聯隊的提升型F-CK-1C「經國」號戰機掛載天劍二型中程空對空飛彈實彈、AIM-9P4「響尾蛇」短程飛彈實彈，監控中共中部戰區空軍第34空軍師所屬，機號B-4016的Tu-154電偵機的合照。展現先前國防部發言人在臉書所稱的「We are watching you」!

中共東部及南部戰區首次雙向聯合繞臺，國防部破天荒公布F-CK-1C戰機與共機合照。（圖/中華民國國防部 107年5月11日）

國防部也首次公開空軍監控同屬共軍第10轟炸師編號20018號的轟-6轟炸機掛載長劍-20型巡航飛彈的影片，機翼下掛載兩枚巡航飛彈清晰可見。這是國防部首度公布我空軍監控的蒐證錄影。

(中時電子報)

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