世界盃資格賽》中華籃協不放棄徵召林志傑

2018年05月11日 17:32 中時電子報 黃邱倫

2019年世界盃男籃亞洲暨大洋洲資格賽第一輪第3階段預定在6月底登場，中華隊將在29日先迎戰菲律賓，緊接著7月2日再戰日本，中華隊只要在這兩場比賽贏得其中1場，就能順利闖進世界盃資格賽第二輪。中華籃協秘書長李一中今日受訪時表示，協會目前仍與林志傑持續溝通中，希望他能再次披上國家隊戰袍，在家鄉父老面前替中華隊打出漂亮勝仗。

「野獸」林志傑自從2003年SBL超級籃球聯賽開打以來就是台灣籃壇最閃耀的明星，十多年來更是指標性人物，大小戰役總是能看到他狂野奔放的球風，擄獲台灣球迷的心，但自從2015年來宣布從國家隊退休後，國內球迷再也看不到他打球的身影，今年他率領廣廈隊闖進CBA總決賽，創下了隊史新紀錄，即便已35歲，但歲月似乎沒有折損他的戰鬥意志。

李一中說，林志傑是中華隊當仁不讓的一哥，如果他願意復出再戰江湖的話，不僅對台灣籃壇有著很大的提升效用，更能鼓舞中華隊的士氣，甚至能幫助中華隊一舉殺進世界盃第二輪，或是取得世界盃門票。

其實中華籃協新任理事長謝典霖在CBA總決賽開打期間特別前往對岸看林志傑打球，賽後還宴請林志傑，雙方互話家常，雖然沒有把話說明，但謝理事長期盼透過行動力讓林志傑感受到他的誠意。

林志傑親近友人表示，「志傑的心中還是很期盼能為國效力，但他已退出國家隊一段時間，年輕世代球員也慢慢接棒，擔心如果復出會壓縮到年輕球員的上場空間。」

中華隊總教練周俊三強調，教練團到現在都沒放棄徵召林志傑的可能性，不過他也明白這些為國效力超過10年以上的資深的球員，必須要尊重他們的意願，希望外界別用過多的國家榮譽這頂大帽子逼迫他們一定要打。

由於世界盃資格賽採取主客場制，若林志傑願意復出，最後階段2場比賽都是在台灣主場出賽。周俊三拿黎巴嫩老將法迪（Fadi El Khatib）為例，「法迪之前早已退出國家隊，2016亞錦賽在黎巴嫩主辦，為了能在自家主場打出最好成績，他才再次復出，我們當然也會希望台灣這些資深球員也能夠在國人面前留下最美好的一仗。」

(中時電子報)