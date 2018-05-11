歐盟各國最低工資出爐 最高為台灣人均經常收入1.8倍

2018年05月11日 18:53 中時 季節

歐盟目前有28個成員國，成員國之間貧富差距不小，媒體報導指出，根據最新的統計，歐盟各國的最低工資當中，最高與最低的差了近8倍。

《歐洲時報》10日報導指出，歐洲提升生活品質基金會（Eurofound）蒐集統計記算了各國的最低工資數字，發現28個歐盟國家中22個有最低工資。在丹麥、義大利、奧地利、瑞典和芬蘭，則沒有規定最低工資，但可以通過集體談判磋商來確定金額。賽普勒斯則僅適用於某些行業

有規定的歐盟成員國中，最低工資最少的是保加利亞，為每個月261歐元，約合9224元新台幣，不到我們最低工資的一半。但最高的盧森堡，約有一個月2000歐元，相當於70769元新台幣，是保加利亞的8倍，幾乎至是我們所有勞工平均每月經常性薪資(不算加班費、年終獎金，人均每月為4萬元)的1.8倍。而如果用我們勞工中位數每月經常性薪資33502元來比較，盧森堡的最低工資更是我們的2.1倍。

葡萄牙比較有趣，排在中段班，每個月最低工資為580歐元，約合20497元新台幣。但該國一年發14個月的工資，如果換算後，跟其他國家一樣按照12個月計算，則變成每個月676.7歐元，約合新台幣23914元，比我們高一點。

雖然包括保加利亞在內，少部分歐盟國家尚未使用歐元，物價也不同，但若考慮購買能力後，盧森堡的最低工資標準仍是保加利亞的3.3倍。

(中時 )