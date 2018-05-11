員林高中感恩父母 校長游源忠帶頭沐親足

2018年05月11日 17:40 中時 謝瓊雲

繁星上台大中文系的陳芊羽(右)，為母親羅丹妮洗腳，讓媽媽欣喜感動。（謝瓊雲攝）

員林高中文教基金會董事長謝寶鑾(右二)向校長游源忠(左一)提議在母親節前夕舉辦感恩沐足活動，謝寶鑾更義務將台大旁的自宅供陳芊羽(右一)住宿還幫她安排工讀機會，減輕她家中經濟負擔。（謝瓊雲攝）

國立員林高中11日舉辦感恩沐親足活動，校長游源忠帶頭示範幫媽媽洗腳，不少校友也受邀返校；甫考上台大中文系的新住民二代陳芊羽，母親羅丹妮也到校讓女兒洗腳，會場洋溢溫馨孺慕之情，不少母親感動落淚。

年輕時曾在員林接生逾3000名新生兒的百歲人瑞蔡寬、全家人都是員工校友的洪金財、還有校長母親游張碧娥等人，都是座上賓，先接受奉茶、在溫水盆中讓兒女以清水洗腳、按摩，再以乾毛巾仔細將雙腳擦乾；隨後還有各班級學生代表，一一為女老師獻上一束康乃馨，並相互擁抱。

以繁星考上台大中文的陳芊羽，專注的為母親洗腳，在基金會董事長謝寶鑾協助下，大一入住台大學生宿舍，之後將由謝寶鑾提供位在台大旁的自宅供她住宿，還熱心為她安排工讀機會，母女倆得知後欣喜不已。

游源忠表示，員林高中文教基金會董事長謝寶鑾是員中第八屆校友，為讓學生多關心家中長輩平時的辛勞付出，並表達尊重、感謝，因此提議辦理沐足活動。

他說，這次人生頭一次幫母親洗腳，當他自己蹲下來，幫年逾70的母親仔仔細細按摩的過程中，心中既複雜又感動，突然覺得長大成人以後，已經許久未曾與父母有如此貼近、親密的互動，令人感到十分溫暖踏實。

校長秘書王儀珍表示，除了校長、校友、貴賓蔡寬阿嬤，還包含校內教師同仁子女、新詩作文首獎才女與校友母親、隔代教養的嬤孫組等等，每組安排都別有深意。

王儀珍說，父母為年幼子女洗澡，大家都習以為常，但隨年紀增長、子女卻不一定能同等溫柔對待逐漸老邁的父母；盼孩子們懂得珍惜、趁家中長輩還在時，為長輩奉上一杯好茶，浴足揉揉他們辛苦的雙腳。

(中時 )