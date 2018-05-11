亞洲電影席捲北影 邀《模犯生》電影公司經典連發

《下一站，說愛你》（台北電影節提供）

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《倒數夜驚魂》（台北電影節提供）

台北電影節的「亞洲稜鏡」單元自去年起創設，透過一個城市影展的號召力串連起亞洲區塊的文化交流，今年嚴選6部來自日本、南韓、香港、泰國、印尼的作品，承襲日式美學的《接近無限思念的藍》，顛置既有性別權力的《那一夜，我們談情說愛愛》、《蘇美瞳鈴眼》，刻畫香港文化地景的《非同凡響》、《水底行走的人》，以綿密親情入題的《舞吧舞吧，孩子們》，帶給台灣觀眾異國的視野。

北影並特設泰國電影公司GDH 559的回顧專題，GDH於去年打造了票房奇蹟《模犯生》，這次包括《鬼影》、《下一站，說愛你》在內的5部經典作品將回歸大銀幕，驚悚懸疑、都會愛情、動作喜劇一次搜羅，滿足影迷們對類型片的需求。

專題放映之外，台北電影節將在6月30日舉辦一場「亞洲皮克斯：一探泰國GDH 559的運作」講座，邀請身兼製片與編劇的凡萊第·彭西提艾(Vanridee Pongsittisak)來台分享個人實務經驗，凡萊第·彭西提艾曾製作過《淒厲人妻》、《你好，陌生人》、《下一站，說愛你》等多部口碑極佳的賣座電影，這次將從導演之外的創作角度，帶領觀眾一窺泰國電影工業蓬勃發展背後的成功因素。

2018第20屆台北電影節即將於6月28日至7月14日，在臺北市中山堂、光點華山電影館、新光影城、剝皮寮歷史街區盛大展開。選片指南暨套票首賣會於6月3日登場。展前搶先推出「MRTaipei電影院」，5月26日在大湖公園、南京復興、中山、大安森林公園四個不同的捷運站舉辦短片放映，另在松山捷運站舉行馬拉松跨夜場，將連續放映兩部長片和一部短片，自捷運末班車離駛開始至首班發車結束，免費入場。

(中時 )

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