100隻小怪獸佔領松菸！「黑青」圖像創作展邀你玩VR

2018年05月11日 17:47 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

什麼！文青秘密基地「松菸」已被百隻小怪獸佔領！遠看像似超療欲「多肉植物」，近看才知各有巧妙不同，像墨色的黑、自然的綠，有時和你撒嬌、有時淘氣捉迷藏！這是藝術家陳普精心創作「黑青」！更有趣的是下載APP、拿起手機對準松菸園區裡的小黑青，還能看到他躍進你的手機裡與你玩互動！

黑青紋身貼紙經過VR，從手機裡幻化為立體超可愛（左）、可愛的黑青提醒你要記得到垃圾、愛環保（右）。（台灣創意設計中心 Arden提供）

由台灣創意設計中心松菸口與日目247視覺藝術攜手主辦的「黑青：日目圖像創作展」，即日起至6月1日於松菸口場域舉行。展出作品內容與表現形式多元，包含靜態平面、立體雕塑、動態視覺、互動裝置，以及隱身廊道與公共空間的擴增實境應用等（Augmented Reality，簡稱AR），體現藝術跨域演繹的多元性。

日目視覺藝術總監陳普致詞。（台灣創意設計中心提供）

●藝術家玩創意！動植物發想成百隻「黑青」

「黑青」是「日目247視覺藝術」(247Visualart )總監陳普多年的創作精粹。起初他創作於宣紙之上，以墨汁繪製黑色塊面，造型取樣自種籽、果實、動植物等生命體，再使用螢光綠色的原子筆勾勒出有機的線條，組合而成黑青的角色原型，陸陸續續已創造出100多種角色造型，每一隻的姿態與紋理都不相同。

黑青展間1 不只是圖書館。（台灣創意設計中心提供）

2018年，陳普以黑青角色作為核心，嘗試連結各種媒體技術與載體，包含動態影像、2D動畫、3D動畫、互動程式或是立體雕塑等，讓靜態圖像的細膩美學，從動態維度裡蔓延開來，並致力於發展原創角色素材的跨域多元應用。

松菸口廣場找黑青。（台灣創意設計中心提供）

陳普表示，「黑青」可以詮釋多種角色：在日常生活中演繹的是成長的記號，象徵著人們遭遇碰撞與摩擦所留下的痕跡；而從藝術創作實踐的角度，「黑青」是一個跨越平面與立體，同時兼具靜態和動態的生態系統，能夠穿梭在現實和虛擬之中，藉由各種媒介或載體呈現不同的視覺語彙。

現場民眾與黑青作品互動。（台灣創意設計中心提供）

●「黑青」佔領文青松菸！實體、VR皆精彩

台創「松菸口」為協助新銳創作者展現豐沛的創意能量，實現各種形式的創作展演，特別與日目團隊合作規劃跨場域、跨媒材的新穎展演模式。以「不只是圖書館」作為起點，展出範圍包含牆面、書架、窗格等，將2D動畫、互動裝置及平面作品巧妙地融入空間中。

台灣設計館07展區展出99件黑青作品。（台灣創意設計中心提供）

想和黑青來場「松菸小旅行」嗎？首先園區工作人員會遵照你的喜好在你手掌背上來個「黑青」小紋身，這時也別忘了拿出智慧型手機下載「黑青app」，開啟藍芽裝置，你就可以在松菸裡尋找百隻小黑青！

黑青展間1 不只是圖書館。（台灣創意設計中心提供）

為了讓日常空間增添遊逛趣味，松菸口全場域規劃了5處立體雕塑，以及12處AR感應點，從「設計點」至公共空間廣場廊道，民眾下載黑青專屬應用程式後，即可按圖索驥找出黑青，完成尋寶的樂趣。

黑青實體雕塑出沒在松菸口角落。（台灣創意設計中心提供）

●「黑青」伴遊！盛夏松菸之旅有「藝」思

在有歷史痕跡，鳥語花香的松菸園區裡把玩「黑青」更有趣！愛環保的「黑青」提醒你記得丟垃圾、藏身巴洛克花園裡的「黑青」要你陪他捉迷藏、拍美照！不管實體或3D虛擬的他都可愛又有趣！值得一提的是，有個展間裡還有99隻「黑青」手繪稿件，讓你了解該創作計畫的起源！當在遊玩的你進入展間裡，你也瞬間成為第100隻「小黑青」！或許每個人的心中都有一個童趣、純真、無邪的他。今夏不妨相揪好友，來趟松菸之旅！讓小黑青也佔領你的心！

「黑青」日目圖像創作展記者會會後陳普與貴賓大合照。（台灣創意設計中心提供）

「黑青」日目圖像創作展

展期： 5月11日 – 6月1日 （不只是圖書館及台灣設計館週一休館）

地點：松菸口（不只是圖書館、台灣設計館07展區、設計點、松菸口廣場和迴廊）

(中時電子報)