影》大谷翔平第5轟出爐 這個調整打爆大聯盟投手

2018年05月11日 18:06 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

You should see him pitch 😏#ShoTime pic.twitter.com/RHFwTNpA9c — Angels (@Angels) 2018年5月11日

從春訓被譏為只是高中水準，到例行賽打得虎虎生風，「二刀流」大谷翔平11日對雙城大棒敲出本季第5轟，外帶1支1分打點二壘打，幫助天使以7比4勝出。大谷打擊率再升至3成54，以打者身分先發16場僅2場沒敲安打，更令人驚豔。

「我們知道他很危險，」雙城教頭莫里托（Paul Molitor）說：「對他投球必須非常小心，要用內角球給他壓力。但他的打擊技巧很好，還是能夠逮中想要的球。」

大谷11日先在3局下敲出1分打點二壘打，7局下再轟出中左外野414呎遠的陽春全壘打。值得一提的是，這兩支長打都是逮中外角球，但各隊球探報告應該都已提醒，內角高球才是大谷的弱點，為何雙城投手不鎖定內角攻擊呢？

「球季開始的時候，我覺得投手塞我內角的比率很高，但我還是可以打得不錯，維持好的打擊率，也許他們改試看看投外角了，」大谷說：「我還是覺得他們不知道對我怎麼投比較好，不過我也有同樣的感覺，還在學習的過程中。」

大谷翔平縮小打擊準備動作，面對內角球也游刃有餘。（美聯社）

原因很簡單，大谷面對內角球常會出棒不及，是春訓被外界發現的弱點。但他及時改掉日職的高抬腿準備動作，改採豎直前腳背、腳趾點地，以核心訓練常見的toe-tap，縮小準備動作仍能帶出身體的旋轉加速，克服了原本被視為弱點的內角球。

好消息是，即使對手近來逐漸改弦易轍、轉攻外角，大谷也還能應付自如。但他還是謙虛的說，微調打擊姿勢的工程仍在進行當中。

「目前還不完美，我還是每一天、每次打擊都在做調整，」大谷說：「有時候打得並不好，所以我還需要修正，目前我不覺得已經調整到完美的程度了。」

(中時電子報)