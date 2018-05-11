《中時晚間快報》強化台灣軍力 美眾院通過國防授權法

《中時晚間快報》強化台灣軍力 美眾院通過國防授權法

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中時電子報
綜合報導

◎強化台灣軍力 美眾院通過國防授權法

美國聯邦眾議院軍事委員會10日通過2019財政年度「國防授權法」（NDAA）草案。草案提出美國應協助台灣提升防衛能力，評估台灣軍力，支持對台軍售，以期做為抗衡中國大陸的戰略之一。

◎高雄氣爆重判4年10月 趙建喬喊不公要上訴

2014年7月31日深夜高雄氣爆，釀成33死、320傷，榮化、華運及高巿府12名官商被起訴，高雄地方法院11日一審宣判，依涉犯最重本刑5年徒刑的業務過失致死罪，判處高雄巿府祕書長、當年氣爆箱涵主驗趙建喬、退休初驗楊宗仁、退休監工邱炳文等3位公務員均有期徒刑4年10月；榮化董事長李謀偉等6人判刑4年，華運工程師陳佳亨等3人判刑4年6月。本案可上訴。

◎防堵黃牛大量搶票 演出前2日不予退票

為了防堵不肖人士大量搶購熱門活動票券，事後又大量退票等問題，消保處請文化部修正「藝文表演票券定型化契約應記載事項」，擬出4種退換票機制，其中最嚴厲的退票機制是，若消費者於表演前第2日內辦理退換票，業者可拒絕辦理。

◎蕭敬騰楓丹白露宮拍MV 保安經理盯場 全場緊繃

蕭敬騰即將推出2018全新專輯，也破天荒在「娛樂先生世界巡迴演唱會」前，每周推出一首「搶先聽單曲」，繼上周〈讓我為你唱情歌〉引起熱烈迴響，本周趁勝追擊推出新歌〈你會在哪呢〉，MV攝製於巴黎，作為主場景的楓丹白露宮是括路易十四、拿破崙等的行宮，濃厚的中古世紀風格，讓老蕭笑說一度忘了時間，有種在時光旅行的感覺！

(中時電子報)

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