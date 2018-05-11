網紅啾啾鞋 12日挑戰6大館手做課程

新北職探中心成果展5月初於政府一樓熱鬧展開，6大館體驗課程引爆排隊人潮。（葉書宏翻攝）

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新北職探中心成果展5月初於政府一樓熱鬧展開，6大館體驗課程引爆排隊人潮。（葉書宏翻攝）

新北職探中心成果展5月初於政府一樓熱鬧展開，6大館體驗課程引爆排隊人潮，知名網路冷知識達人啾啾鞋也慕名而來，將於12日上午限時挑戰職探中心6大館體驗課程。

啾啾鞋將利用冷知識專業及科學方法挑戰成果展6場館職探課程之考題， 秉持「永保好奇才是學習之道」的精神，挑戰主辦單位現場設下層層關卡，除了每館5分鐘限時，也設計陷阱卡，如禁止使用右手操作等，考驗啾啾鞋的專業和危機處理能力，畫面精彩可期。

新北市職探成果展，共區分六大場館，工業館「簡易小家電VS智慧生活製作」，體驗藍芽無線電風扇的製作、海事水產館生態瓶製作，另商業館歡樂日語123、農業館蔥油餅製作、家事館繽紛杯子蛋糕與藝術館小主播展大臺風等職探課程，活動自從5月2日正式開幕以來每天都吸引超過百人到場體驗，另有限量精美禮品，深受好評。

教育局表示，為讓更多國小學生提早瞭解真實的工作世界，完整介紹「新北市職業試探暨體驗教育中心」並擴大參與層面於107年5月2日至24日平日上午9點至12點，下午1點30分至4點30分在新北市政府一樓大廳開放一般民眾免費現場參加職業試探相關體驗課程，參與活動還可獲得限量禮品。

(中時 )

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