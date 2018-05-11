「廚神8」Jason首戰鰻魚料理 不熟食材大凸槌噴淚...

《傑出任務》由Jason和倪雅倫主持，Jason母親Eva擔任嘉賓。（Star World提供）

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Jason和倪雅倫2人擦出意外有趣的火花。（Star World提供）
Star World 廚神教室 ~第8課：完美香料烤羊肋排~

《廚神當道美國版8》王凱傑（Jason Wang）來台推出全新美食節目《傑出任務》首集神秘嘉賓即邀請到Jason的媽媽Eva擔任神秘嘉賓，帶出本集的神秘箱任務，未料Jason卻因為自己的失誤而差點傷及評審，他自責掉淚，而媽媽一席話當場讓Jason淚崩，連在座評審也都淚灑現場，首集就哭點滿滿。

Eva擔任首集神秘箱出題者，從小對Jason嚴格教育的她果然出難題，是Jason從未料理過的食材-「海鰻」，而評審團都是來自各界專業領域的獨立女性，包括世界百大女DJ-Cookie、精品手錶總監Kelly、人氣部落客CPU、美肌保養專家柳燕老師以及Jason的媽媽，同時也是專業營養師，如何跳脫一般對鰻魚的既定料理印象像是「鰻魚飯」「鰻魚壽司」…等，考驗著Jason的對食材的無比創意。

Jason必須在短短30分鐘內，用一種超乎意料的料理方式，重新詮釋創造出海鰻料理，但也因為對首次料理食材的不熟悉，不慎讓評審吃到魚刺，讓他自責不已當場留下愧疚的淚水，但隨後身為評審團一員的媽媽Eva充滿智慧一席話：「我知道我平常對你們要求很高，我就像天父的愛一樣，比山高比海深，你今天做得再怎麼不好，我都要給你這顆星星！」讓當場所有人落淚，也讓這道料理增添幸福味！

Star World《傑出任務》節目共5集，Jason每集必須完成一項任務挑戰，在地食材考題，由神秘評審團進行評審，每團5位評審手上擁有1顆星，Jason Wang必需討好他們的味蕾摘下3顆星算挑戰任務成功，節目中也特別邀請到台灣超級名模倪雅倫，和Jason Wang一同完成任務，預計將以最快的速度在母親節當天，5月13日起，每週日晚上10點，全台首播！

(中時 )

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