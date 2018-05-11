文資研討會 國寶念歌家楊秀卿表演贏掌聲

2018年05月11日 18:37 中時 許素惠

98歲國寶級念歌藝術家楊秀卿受邀在第十八屆山海觀文化資產研討會開幕表演。（許素惠攝）

第十八屆山海觀文化資產研討會專家齊聚，共同探討文資的當代性、未來性及永續性等。（許素惠攝）

第十八屆山海觀文化資產研討會11日在雲林科技大學舉行，全國文資研究生、專家齊聚，探討文資的當代性、未來性、永續性等議題，主辦單位並邀請國寶級的台灣念歌說唱藝術家楊秀卿表演，98高齡的她思路清晰、歌聲高昂，贏得如雷掌聲。

人間國寶楊秀卿的出現備受矚目，近逼人瑞之列的她是台灣歌仔的翹楚，演出《台灣念歌300年-山伯英台之子母答》，透過念歌表演，介紹念歌的歷史，以及與歌仔戲間的差異。

即使已98嵩壽，楊秀卿思路還是清晰，歌聲高亢，絲毫未見老態，彈撥琴弦的手指靈活，贏得如雷掌聲。

該研討會事前廣徵論文，探討有形及無形文化資產過往、現代和未來、美麗與哀愁。台北藝術大學研究生張語家發表《日治時期燻瓦的製造》、曾譯嫻《礦工的自我書寫》、台灣藝術大學研究生林道瑄《古蹟類博物館建築之無障礙環境調查》、東華大學研究生楊芝菁《台灣在地化下神社地景的重塑與再現》、雲林科技大學助理教授黃芝勤《台灣漢人社會近代的喪禮告別式流程變遷現象》、雲科大教授林崇熙《From Law to law：文化資產保存法作為社會想像與複雜事業》等。

研討會亦邀請台灣歷史博物館副館長謝仕淵演講《公眾歷史與文化資產》，知名藝術家湯柏鏗展出《如果，我們還有時間If there is time…》，運用麻雀作為自身回憶與情感投射的載體，透過不同的視角看待文化資產，作品中描繪鹿港龍山寺、艋舺龍山寺等，藉由膠彩礦物顏料細膩入微的質地表現精緻紋理。

(中時 )